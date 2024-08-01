Исследовательский проект Amadeus призван помочь значительно ускорить отладку программ.

Отладка — этап разработки компьютерной программы, на котором обнаруживают, локализуют и устраняют ошибки. Отладка — очень трудоемкая работа. Когда программные приложения состоят из множества файлов и нескольких миллионов строк кода, обнаружение ошибки похоже на поиск иголки в стоге сена. Это также признал Технологический университет Граца. Его исследования показывают, что от 30 до 90 процентов общего времени разработки тратится на исправление ошибок.



Биргит Хофер и Томас Хирш из Института программных технологий Технологического университета Граца разработали решение, основанное на существующих методах обработки естественного языка и существующих метриках, которое может значительно ускорить поиск ошибочных мест кода и, следовательно, отладку. Об этом сообщает университет в пресс-релизе.

Первым делом ученые спросили программистов, на что больше всего тратится время при отладке. Стало очевидным, что локализация, то есть ограничение поиска нужным участком программного кода, является чрезвычайно трудоемкой задачей.

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Основываясь на этих знаниях, исследователи намеревались найти решение этой проблемы, которое также можно было бы масштабировать для приложений с большим количеством кода. Существуют хорошо функционирующие подходы на основе моделей, при которых программа преобразуется в логическое представление (называемое моделью), но всё это работает только для небольших программ. Это связано с тем, что с увеличением объема кода вычислительные усилия растут экспоненциально.

Новый подход представляет определенные свойства программного обеспечения в цифрах — например, читаемость или сложность кода — и может также использоваться для больших объемов кода, поскольку вычислительные усилия возрастают только линейно.

Чтобы найти ошибку, тестировщики должны заполнить отчет об ошибке, в котором описывают ошибку и вносят информацию о версии программного обеспечения, своей операционной системе, этапах своей работы до появления ошибки и другую соответствующую информацию. На основании этого комбинация обработки естественного языка и метрик анализирует весь код.

Затем приложение предоставляет программистам список из 5–10 файлов, содержащих участки кода, которые могут быть причиной ошибки. Они ранжированы по вероятности. Также имеется информация о том, какой тип ошибки наиболее вероятен. Используя эти данные, проблему можно быстрее отследить и устранить.

Система отладки AmadeusBugProject свободно доступна на GitHub. Документы и репозитории, связанные с этим исследованием, можно найти на сайте проекта amadeus.ist.tugraz.at.