Возможно, российская армия использует ракетную систему Bulsae-4 против ВСУ.

Россия, возможно, использует северокорейскую ракетную систему на Украине. Комплекс Bulsae-4 («Булсае-4»), также известный как М-2018, был замечен в Харьковской области. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях.

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Bulsae-4 в Северной Корее. Скриншот: Северокорейское государственное телевидение Bulsae-4 устанавливается на бронемашину М-2010. Сообщается, что она создана на базе советской боевой машины пехоты БТР-80А. Противотанковый комплекс также может атаковать цели за пределами видимости.

Точные данные о северокорейском оружии вообще редки, поэтому достоверных сведений о точной дальности нет. Оценки варьируются от 10 до 25 километров. Во вращающуюся пусковую установку можно одновременно загрузить 8 ракет.

Система, скорее всего, имеет оптико-электронную систему наведения, позволяющую осуществлять ручное управление во время полета ракет. Северокорейская система была представлена на государственном телевидении в 2016 году. Остается неясным, сколько единиц может быть в стране и сколько может использоваться в зоне СВО.

Есть аналогичные системы от израильской оружейной компании Rafael. Китайский AFT-10 или сербский ALAS также имеют похожие характеристики.

Для Северной Кореи, которая в значительной степени изолирована на международном уровне, ценны тесные связи с Россией и соответствующие торговые возможности. Президент России Владимир Путин посетил Северную Корею в июне. Было объявлено о тесном экономическом и военном сотрудничестве.