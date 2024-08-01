Благодаря новой твердотельной батарее электромобили смогут проезжать 900 км без перерыва на зарядку.

Samsung хочет вывести на рынок новую твердотельную батарею для электромобилей в 2027 году; благодаря аккумулятору запас хода электромобиля должен составить 965 километров. Новая батарея была представлена на выставке SNE Battery Day в Сингапуре.



Первые образцы аккумуляторов уже доставлены производителям электромобилей, сообщает портал Notebookcheck. Испытания за последние 6 месяцев также принесли положительные отзывы. Массовое производство новой супербатареи планируется начать в 2027 году.





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Сообщается, что новые батареи меньше, легче и безопаснее, чем аналоги. Твердотельные батареи в настоящее время пока еще редкость, обычно используются батареи с жидким электролитом, которые имеют гораздо более высокий риск возгорания.

Новые батареи от Samsung также, вероятно, будут значительно дороже обычных батарей из-за их особых свойств. Именно поэтому их впервые устанавливают в автомобилях класса люкс. Хотя Samsung не назвала ни одного производителя, в прошлом компания работала, в частности, с Hyundai, Stellantis и General Motors, как поясняет издание PC Mag.

Плотность энергии аккумуляторов составляет 500 Втч/кг, что в два раза выше, чем у обычных аккумуляторов, которые обеспечивают только половину запаса хода при том же размере. Помимо Samsung, над аналогичными твердотельными батареями работает Toyota. Toyota также хочет начать их массовое производство в 2027 году. Как и Samsung, Toyota хочет изначально использовать аккумуляторы в роскошных автомобилях, в частности в Lexus.

В Китае также продвигаются разработки в этой области. Китайский производитель электромобилей NIO предлагает аккумулятор емкостью 150 кВтч с полутвердым электролитом, что достаточно близко к твердотельному аккумулятору. Эта батарея имеет невероятный запас хода в 1046 км после одной зарядки.

Помимо разработки твердотельных аккумуляторов, Samsung также хочет быть конкурентоспособным в сегменте электромобилей бюджетного уровня. Поэтому компания работает над более дешевыми LFP и безкобальтовыми батареями. На своей презентации Samsung также подтвердила ранее объявленные планы по разработке к 2029 году аккумуляторов, которые можно будет заряжать за 9 минут; они смогут прослужить 20 лет.