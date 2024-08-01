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kosmos_news
Samsung анонсирует аккумулятор, обеспечивающий электромобилю запас хода более 900 км
Благодаря новой твердотельной батарее электромобили смогут проезжать 900 км без перерыва на зарядку.

Samsung хочет вывести на рынок новую твердотельную батарею для электромобилей в 2027 году; благодаря аккумулятору запас хода электромобиля должен составить 965 километров. Новая батарея была представлена на выставке SNE Battery Day в Сингапуре.

Первые образцы аккумуляторов уже доставлены производителям электромобилей, сообщает портал Notebookcheck. Испытания за последние 6 месяцев также принесли положительные отзывы. Массовое производство новой супербатареи планируется начать в 2027 году.


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Сообщается, что новые батареи меньше, легче и безопаснее, чем аналоги. Твердотельные батареи в настоящее время пока еще редкость, обычно используются батареи с жидким электролитом, которые имеют гораздо более высокий риск возгорания.

Новые батареи от Samsung также, вероятно, будут значительно дороже обычных батарей из-за их особых свойств. Именно поэтому их впервые устанавливают в автомобилях класса люкс. Хотя Samsung не назвала ни одного производителя, в прошлом компания работала, в частности, с Hyundai, Stellantis и General Motors, как поясняет издание PC Mag.

Плотность энергии аккумуляторов составляет 500 Втч/кг, что в два раза выше, чем у обычных аккумуляторов, которые обеспечивают только половину запаса хода при том же размере. Помимо Samsung, над аналогичными твердотельными батареями работает Toyota. Toyota также хочет начать их массовое производство в 2027 году. Как и Samsung, Toyota хочет изначально использовать аккумуляторы в роскошных автомобилях, в частности в Lexus.

В Китае также продвигаются разработки в этой области. Китайский производитель электромобилей NIO предлагает аккумулятор емкостью 150 кВтч с полутвердым электролитом, что достаточно близко к твердотельному аккумулятору. Эта батарея имеет невероятный запас хода в 1046 км после одной зарядки.

Помимо разработки твердотельных аккумуляторов, Samsung также хочет быть конкурентоспособным в сегменте электромобилей бюджетного уровня. Поэтому компания работает над более дешевыми LFP и безкобальтовыми батареями. На своей презентации Samsung также подтвердила ранее объявленные планы по разработке к 2029 году аккумуляторов, которые можно будет заряжать за 9 минут; они смогут прослужить 20 лет.

#samsung #технологии #электромобиль #аккумулятор
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