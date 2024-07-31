Сначала в качестве партнера рассматривались США, а теперь Франция и «Росатом».

Армения уже несколько лет ищет потенциального поставщика ядерных реакторов. Ереван рассматривает возможность строительства новых атомных энергоблоков, и в идеале ему хотелось выбрать Россию в качестве партнера по проекту.



На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и другие правительственные чиновники встретились с делегацией французской атомной инженерной компании Framatome. В коротком заявлении после встречи армянская сторона отметила, что компания выразила заинтересованность в развитии атомной энергетики в сотрудничестве с Ереваном.





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Для Армении это не первая встреча такого типа. В мае 2022 года она подписало соглашение о ядерном сотрудничестве с США. В начале июля этого года, Григорян, как сообщает агентство «Арменпресс», заявил, что переговоры с Вашингтоном продолжаются.

В Армении есть одна атомная электростанция – Мецамор, расположенная примерно в 30 км от Еревана. Она состоит из двух блоков советской конструкции ВВЭР-440. АЭС часто называют самым опасным местом в мире, но не из-за технических дефектов, а из-за расположения станции. Районы, где построена АЭС, сейсмически активны.

После землетрясения 1988 года, не повлиявшего на её работу, было принято решение закрыть станцию. Эксплуатация была недолгой, учитывая условия атомной энергетики, поскольку один энергоблок заработал только с 1976 года, другой — с 1980 года.

Через несколько лет произошла ситуация, при которой один из реакторов начали демонтировать, а другой остался целым. Благодаря этому АЭС возобновила работу в 1995 году с одним действующим энергоблоком. Он работает уже почти 30 лет, оставаясь одним из важнейших источников электроэнергии в стране. В конце 2023 года Ереван подписал с российской «Росатомом» контракты на продление эксплуатации второго энергоблока АЭС. Планируется, что установка будет работать как минимум до 2036 года.

В последние годы после различных потрясений Армения вернулась к идее расширения своего реакторного парка. Ереван пытается привлечь западную страну в качестве партнера по программе расширения АЭС. Радио «Свободная Европа» сообщило в мае 2024 года, что, хотя переговоры ведутся с американцами и французами, Армения не исключает Южную Корею и Россию в качестве партнеров. Есть много признаков того, что самым большим преимуществом каждого участника тендера будет гарантия того, что он поставит новые комплектующие для электростанции вовремя.

Станция будет работать до 2036 года, и шансы на продление разрешения на эксплуатацию блока невелики из соображений безопасности. В то же время Армения нуждается в новых источниках электроэнергии, поэтому один энергоблок от АЭС будет заменен новой атомной электростанцией.