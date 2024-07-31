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kosmos_news
Выясняются причины взрыва на крупнейшем химическом заводе Германии BASF
Службы контрразведки не исключают диверсию.

На заводе BASF в Людвигсхафене 29 июля произошел пожар, в результате которого пострадали 14 человек. Завод, расположенный на Рейне, является крупнейшим химическим комплексом в мире. Недавние аналогичные инциденты на европейских промышленных предприятиях заставили контрразведывательные службы задаться вопросом, не является ли ситуация результатом диверсии.


Прибывшим на место экстренным службам за час удалось взять ситуацию под контроль. Местные СМИ сообщают, что в результате предшествующему пожару взрыва легкие ранения получили 14 человек, в том числе пожарные, участвовавшие в тушении возгорания. Пострадавших доставили в санитарный пункт компании, где им на месте была оказана помощь.

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В интернете доступны видео пожара, на котором видно, как над заводом поднимается черный дым. Из-за опасности инцидента местная пожарная команда предоставила жителям инструкции с помощью СМС. Было рекомендовано закрыть окна, выключить кондиционеры и оставаться дома. Как позже сообщила компания, автомобили экологического мониторинга зафиксировали «незначительное повышенное содержание углеводородов» в непосредственной близости от завода, однако загрязнения воздуха и воды зафиксировано не было. Если не считать неприятного запаха и снижения видимости, никакой угрозы для жителей близлежащих районов не было.

В зависимости от масштаба аварии такое событие может вызвать серьезные последствия для здоровья работников и жителей близлежащих населенных пунктов, если выброшенные вещества окажутся токсичными. Когда окружающая среда загрязняется и попадает в почву или воду, необходимо будет принять меры по минимизации ущерба, но это влечет за собой значительные финансовые потери, включая затраты на очистку, возможные штрафы и компенсации. В долгосрочной перспективе столь серьезное событие может нанести ущерб репутации компании, негативно отразившись на доверии клиентов и инвесторов.

Завод BASF в Людвигсхафене — крупнейший химический комплекс не только в Германии, но и во всем мире. На заводе производится широкий спектр химической продукции, включая материалы промышленного назначения, фармацевтическую продукцию, удобрения и косметику.

В настоящее время спецслужбы интенсивно работают над установлением точных причин взрыва. По неофициальным данным СМИ, причиной взрыва могла стать утечка органического растворителя, однако этот вопрос пока находится на стадии детального расследования. В ходе расследования также анализируется возможность диверсии, поскольку спецслужбы не исключают развития подобных событий в таких случаях.

СМИ вспоминают один из крупнейших за последние годы пожаров в столице, который вспыхнул в начале мая на сталелитейном заводе Diehl Metall в Берлине. Завод хранил, среди прочего, серную кислоту и цианид меди, которые при соединении образуют цианистый водород. В результате пожара здание частично обрушилось, а над городом повисло черное густое облако токсичного дыма.

Компания Diehl Metall специализировалась в основном на обработке металлов для автомобильной промышленности и входит в состав крупной немецкой группы Diehl. Оружейный завод Diehl Defense, входящий в состав группы, производит, среди прочего, ракеты IRIS-T.

По информации, полученной Wall Street Journal, Федеральная разведывательная служба должна была в июне сообщить властям Германии о доказательствах, указывающих на причастность диверсантов к пожару на заводе Diehl Metall. В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилил бдительность.

#германия #basf #химический завод
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