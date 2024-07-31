Службы контрразведки не исключают диверсию.

На заводе BASF в Людвигсхафене 29 июля произошел пожар, в результате которого пострадали 14 человек. Завод, расположенный на Рейне, является крупнейшим химическим комплексом в мире. Недавние аналогичные инциденты на европейских промышленных предприятиях заставили контрразведывательные службы задаться вопросом, не является ли ситуация результатом диверсии.







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Прибывшим на место экстренным службам за час удалось взять ситуацию под контроль. Местные СМИ сообщают, что в результате предшествующему пожару взрыва легкие ранения получили 14 человек, в том числе пожарные, участвовавшие в тушении возгорания. Пострадавших доставили в санитарный пункт компании, где им на месте была оказана помощь.

В интернете доступны видео пожара, на котором видно, как над заводом поднимается черный дым. Из-за опасности инцидента местная пожарная команда предоставила жителям инструкции с помощью СМС. Было рекомендовано закрыть окна, выключить кондиционеры и оставаться дома. Как позже сообщила компания, автомобили экологического мониторинга зафиксировали «незначительное повышенное содержание углеводородов» в непосредственной близости от завода, однако загрязнения воздуха и воды зафиксировано не было. Если не считать неприятного запаха и снижения видимости, никакой угрозы для жителей близлежащих районов не было.

В зависимости от масштаба аварии такое событие может вызвать серьезные последствия для здоровья работников и жителей близлежащих населенных пунктов, если выброшенные вещества окажутся токсичными. Когда окружающая среда загрязняется и попадает в почву или воду, необходимо будет принять меры по минимизации ущерба, но это влечет за собой значительные финансовые потери, включая затраты на очистку, возможные штрафы и компенсации. В долгосрочной перспективе столь серьезное событие может нанести ущерб репутации компании, негативно отразившись на доверии клиентов и инвесторов.

Завод BASF в Людвигсхафене — крупнейший химический комплекс не только в Германии, но и во всем мире. На заводе производится широкий спектр химической продукции, включая материалы промышленного назначения, фармацевтическую продукцию, удобрения и косметику.

В настоящее время спецслужбы интенсивно работают над установлением точных причин взрыва. По неофициальным данным СМИ, причиной взрыва могла стать утечка органического растворителя, однако этот вопрос пока находится на стадии детального расследования. В ходе расследования также анализируется возможность диверсии, поскольку спецслужбы не исключают развития подобных событий в таких случаях.

СМИ вспоминают один из крупнейших за последние годы пожаров в столице, который вспыхнул в начале мая на сталелитейном заводе Diehl Metall в Берлине. Завод хранил, среди прочего, серную кислоту и цианид меди, которые при соединении образуют цианистый водород. В результате пожара здание частично обрушилось, а над городом повисло черное густое облако токсичного дыма.

Компания Diehl Metall специализировалась в основном на обработке металлов для автомобильной промышленности и входит в состав крупной немецкой группы Diehl. Оружейный завод Diehl Defense, входящий в состав группы, производит, среди прочего, ракеты IRIS-T.

По информации, полученной Wall Street Journal, Федеральная разведывательная служба должна была в июне сообщить властям Германии о доказательствах, указывающих на причастность диверсантов к пожару на заводе Diehl Metall. В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилил бдительность.