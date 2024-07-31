Золотые медали в основном изготавливаются из серебра.

Награды за первые места на олимпийских соревнованиях сегодня состоят лишь из одного процента золота, а в основном — из дешевого серебра. Это признак явления, называемого «золотой инфляцией», пишет финансовый эксперт Линас Белюнас.





«Париж-2024 — это напоминание о том, что инфляция ударила и по Олимпийским играм», — пишет Линас Белюнас в LinkedIn.

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Раньше золотое содержание медалей было значительно выше. Золотая медаль Олимпийских игр 1908 года была изготовлена из 15-каратного золота (60 процентов), а золотая медаль Олимпийских игр 2024 года — в основном из дешевого серебра (95,4 процента).

Причиной низкой доли золота в сегодняшних медалях, вероятно, является высокая стоимость драгметалла. Если бы сегодняшняя золотая медаль была сделана из чистого золота, она стоила бы более 41 000 долларов, говорит Линас Белюнас. Такая высокая цена обусловлена вышеупомянутой инфляцией золота. По мнению американской компании Midas Gold Group, речь идет об общем росте цен на золото из-за сокращения доли заемных средств, а также о девальвации и крахе валют и финансовых рынков.

Лишь около 0,5 процента мировых финансовых активов инвестировано в золото. Таким образом, ликвидация бумажных активов приводит к росту цен на золото из-за возросшего спроса на сохранение богатства. Предложение золота ограничено, и цены должны будут значительно вырасти, чтобы удовлетворить весь спрос. Рынок золота относительно невелик по сравнению с рынками облигаций, валюты и акций. Поскольку инвесторы бегут от бумажных валют и финансовых активов, цена на золото резко возрастает, и возникает инфляция золота.

Тот факт, что золото практически не используется в медалях Олимпийских игр, является примером того, насколько выросла цена на золото. Однако, безусловно, можно задаться вопросом, уместны ли подобные меры по сокращению расходов на одном из крупнейших спортивных мероприятий мира, где спонсоры тратят огромные деньги на размещение своих брендов.

Хотя золотые медали, подобные медалям 1908 года, сегодня стоили бы 41 000 долларов за штуку, следует иметь в виду, что, по оценкам организаторов, только в бюджете оргкомитета на Игры этого года предусмотрено 4,38 миллиарда долларов. Партнеры также выделяют 1,2 миллиарда долларов.