Logitech, судя по всему, работает над «Forever Mouse», мышью, которую можно будет использовать «вечно» за счет обновления ПО.

Глава Logitech Ханнеке Фабер, занимающая этот пост с конца 2023 года, рассказала о компании и будущих разработках в последнем подкасте The Verge Decoder. Напрмер, она рассказала о планах создания новой мыши.

Центр разработки Logitech в Ирландии работает над мышью, которая будет служить «вечно»





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«Почему я должна выбрасывать мышь или клавиатуру, если она качественная?», — спрашивает Фабер.

Сообщается, что мышь «Forever Mouse» немного тяжелее обычной мыши и постоянно обновляется. По словам Фабера, Logitech практически разработала такое устройство. В то же время она признает, что бизнес-модель такого продукта представляет собой сложную задачу.

На вопрос, может ли она представить модель подписки для такой мыши, она ответила «возможно». По цене подписки пользователь получаете обновления программного обеспечения и «никогда больше не будете об этом беспокоиться», говорит Фабер, отмечая, что услуги видеоконференцсвязи компании ничем не отличаются от данной бизнес-модели.

Фактически, модели подписки на оборудование в наши дни не являются чем-то совершенно новым. Как правило, пользователь также получает дополнительные услуги, например, облачное хранилище для сетевых камер наблюдения. Взимание платы за подписку исключительно за возможность использования приобретенного продукта вызывает споры среди потребителей. Фабер не вдается в подробности того, как именно может выглядеть возможная подписка на обновление ПО мыши.

В другом интервью Фабер рассказала о том, как функции искусственного интеллекта будут интегрированы в продукты Logitech. Она также рассказала о будущем направлении компании, в том числе в отношении устойчивого развития.