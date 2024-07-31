Компании Airbus, Lockheed и Leonardo проведут исследования по вертолетам среднего размера, которые будут использоваться несколькими странами НАТО.

Оборонный альянс НАТО объявил на международном авиашоу в Фарнборо, что выбрал три крупных консорциума для проведения отдельных исследований по вертолету следующего поколения. Они ищут машину среднего размера, способную выполнять множество различных задач: от перевозки специальных подразделений до поисковых миссий и противолодочной борьбы.

«Вертолет следующего поколения» предназначен для использования во многих государствах-членах НАТО и экономически эффективно заменит устаревшее нынешнее поколение вертолетов.

Рендеринг футуристического вертолета Airbus, используемого вместе с танками и дронами. Фото: Airbus

Как сообщает портал The War Zone, для концептуального исследования № 5 NGRC (возможности винтокрылых машин следующего поколения) были выбраны следующие 3 группы:

Airbus сотрудничает с RTX Collins Aerospace, Raytheon и MBDA.

Lockheed Martin задействует свой вертолетный бренд Sikorsky.

Leonardo работает с производителем вертолетов Bell, а также с General Electric, Hensoldt, MBDA Italia, NLR, Rolls Royce и Safran.

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Определенные требования предъявляются к концепции нового вертолета, которую эти консорциумы должны разработать в течение 13 месяцев. Они должны иметь возможность управляться пилотами-людьми, а также управляться дистанционно. Сообщается, что они имеют крейсерскую скорость 220 узлов и более (свыше 407 км/ч). Они также должны уметь запускать дроны, управлять ими и работать с беспилотниками в команде.

Классические вертолеты с несущим и рулевым винтами не являются обязательными; вертолет может иметь только винтовой двигатель и взлетать и приземляться вертикально. У всех трех консорциумов уже есть концепции техники, которые они могут использовать в качестве основы для заказа.

Для Airbus это будет RACER. Быстрый и экономичный летательный аппарат выглядит как вертолет с двумя направленными вперед пропеллерами на боковых крыльях вместо рулевого винта, предназначенными для обеспечения более высоких скоростей при полете. RACER задуман как гражданский вертолет, но принципы могут быть перенесены и на военную технику. На футуристическом рендере от Airbus можно увидеть вертолет с тремя несущими винтами сзади (один ориентирован в сторону, два — назад).

Lockheed Martin Sikorsky будет использовать в качестве основы свои концепции X2 и S-97 Raider. Они имеют два основных несущего винта, вращающихся в противоположных направлениях и расположенных один над другим, а также дополнительный ротор, ориентированный назад.

Компания Leonardo хочет использовать машину Bell V-280 Valor в качестве основы для нового вертолета. Это поворотно-винтовая машина, работающая аналогично известному конвертоплану V-22 Osprey. Роторы на законцовках крыла можно перемещать из вертикального положения в полете в горизонтальное положение, обращенное вперед. Параллельно Leonardo разрабатывает конвертоплан AW609, работающий по такому же принципу.

В программу NGRC входят Франция, Германия, Великобритания, США, Ирландия и Италия. Наиболее распространенными типами вертолетов среднего размера, которые в настоящее время находятся на вооружении, являются Agusta Westland AW101, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Eurocopter Super Puma и NHIndustries NH90. Большинство из них было создано в прошлом веке. Ожидается, что нынешнее поколение вертолетов достигнет конца своего эксплуатационного срока между 2035 и 2040 годами.