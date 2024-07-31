Туристы путешествуют по дорогам Японии на электрических чемоданах (скутерах с прикрепленными чемоданами), чтобы объезжать пробки.

Электронные чемоданы для перемещения на самом деле предназначены для длительных поездок в аэропорту или на вокзале, поэтому части маршрута можно более комфортно преодолевать на таких скутерах-чемоданах. Как сообщает японский новостной портал Kyodo News, в настоящее время в Японии борются с так называемыми "чемоданными хулиганами" на дорогах.

На электрочемодане объезжают пробки — в Японии так делают в основном туристы. Фото: Honda Туристы используют такой аппарат с электроприводом и рулевым управлением не только для перемещения на короткие расстояния по аэропорту, но и ездят на нем в обычном потоке транспорта со скоростью до 10 км/ч. Особую неприятность это доставляет японцам, которые считаются особо аккуратными на дорогах.

В Японии для электронных чемоданов на колесах даже существует отдельное правовое регулирование: там они классифицируются как электронные велосипеды. Поэтому теоретически на нем можно было бы ездить в пробках. Однако владельцам придется оформить специальное разрешение и прикрепить к аппарату соответствующее дополнительное оборудование. Сюда входят зеркала заднего вида, указатели поворота и, конечно же, тормоза. Водители также должны застраховать транспортное средство и носить шлем.

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Однако многие туристы, вероятно, недостаточно информированы об этих правилах, отмечает Kyodo News. На самом деле в Японии запрещено ездить с электрическими чемоданами даже на территории аэропорта. Поэтому операторы аэропортов обычно советуют путешественникам, направляющимся в Японию, не пользоваться такими скутерами.

Зачастую это туристы из соседних азиатских стран, например Китая, где такие чемоданы пользуются большой популярностью. Однако строгих наказаний для нарушителей нет – обычно они получают предупреждение от полиции. В настоящее время неизвестно, планирует ли правительство Японии принять более строгие меры по борьбе с незаконным использованием скутеров-чемоданов.