«Гербера», вероятно, станет дополнением к идентичным беспилотникам «Герань», производимым в России.

ВС РФ, вероятно, используют новый тип дронов дальнего действия. Фотографии беспилотников недавно появились из Киевской области, сообщает 29 июля портал The War Zone. Соответственно, это должен быть многоцелевой дрон, который можно будет использовать как для ударных, так и для разведывательных задач.

Новые российские дроны Как сообщается, замеченный на прошлой неделе дрон «Гербера» не был оснащен взрывными устройствами. По данным сайта Defense Express, дрон упал практически не поврежденным.

Дрон, известный как «Гербера», скорее всего, российского производства. Беспилотники, вероятно, будут использоваться в качестве дополнения к идентичным беспилотникам «Герань», производимым в России.

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Серийный номер дрона предполагает, что он производится на том же заводе, что и «Герань». Как и эти летательные аппараты, «Гербера» имеет относительно большое треугольное крыло, но с более изогнутыми краями спереди. Как и дрон «Герань», поверхность новой модели будет покрыта материалом, который поглощает радиолокационные волны, что затрудняет ее обнаружение.

Новый дрон находит цель либо по заранее запрограммированному маршруту полета, либо с помощью камеры. Однако последний вариант требует ручного управления и прямой радиосвязи. Это, в свою очередь, существенно ограничивает диапазон.

Аппарат оснащен двумя антеннами 3G/4G и SIM-картой. Однако соединение с мобильным телефоном, вероятно, не подходит для дистанционного управления в реальном времени. Вместо этого можно использовать соединение только для внесения изменений в заранее запрограммированный маршрут.

«Гербера» может использоваться в качестве ударного дрона-камикадзе, для радиотехнической разведки или в качестве приманки для систем ПВО. Официальной информации о размерах, транспортном объеме и дальности полета нет.

Дроны — важный инструмент ВС РФ. Их можно производить сравнительно дешево, и они являются серьезным бременем для украинской армии и ПВО. Нередко ракеты стоимостью в сотни тысяч долларов сбивают дроны, которые можно создать всего за несколько десятков тысяч долларов.