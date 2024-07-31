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kosmos_news
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
Фотографии загадочной подводной лодки были сделаны на верфи в Ухане.

Спутниковые снимки показывают ранее неизвестную китайскую подводную лодку. Субмарину доставили на верфь Учан в Ухане. Новый корабль обнаружил военный эксперт Том Шугарт, который сообщил о нем на платформе X.
Подводная лодка Тип 039 (кодовое имя НАТО класс Song). Помимо спутниковых снимков, фотографий нового класса пока нет. Фото: PLA Военный блогер Х. И. Саттон также написал о новой субмарине. По его словам, это либо новый вариант класса «Юань» (субмарины Тип 041), либо, возможно, даже совершенно новый класс подводных лодок.

По сравнению с известными версиями класса «Юань» новая субмарина значительно длиннее. Согласно спутниковым изображениям ее длина составляет от 83 до 85 метров.

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Бросается в глаза и Х-образный судовой руль. Соответственно, это, вероятно, будет первая пилотируемая китайская подводная лодка с таким рулем направления. Подводные лодки других стран, находящиеся в настоящее время в стадии разработки, также полагаются на X-руль, в том числе атомные подводные лодки новейшего класса из США и Франции.
Фото: Х. И. Саттон
Такой X-руль направления имеет ряд преимуществ. С одной стороны, форма повышает маневренность и эффективность привода. При этом характеристики малозаметности улучшаются за счет снижения радиолокационной заметности.

По словам Саттона, увеличение длины на 5–7 метров по сравнению с известными моделями класса «Юань» может указывать на новую двигательную установку. Это может быть вариант с литий-ионными батареями, такой как новый японский класс Soryu. Ранее часто высказывались предположения, что подводные лодки «Юань» могут быть оснащены таким приводом.

Также возможно, что дополнительное пространство было создано для системы вертикального запуска (VLS). Это решение позволит подводной лодке вести стрельбу современными ракетами и крылатыми ракетами, возможно, также гиперзвуковыми ракетами.

Исходя из значений класса «Юань», можно предположить, что новая лодка будет иметь водоизмещение почти 4000 тонн (под водой). Ожидается, что экипаж будет состоять из около 80 моряков. Дальность хода аналогичного класса «Юань» составляет около 12 000 километров, а максимальная скорость — 20 узлов (37 км/ч).

Башню новой субмарины точно не видно. Однако Саттон предполагает, что конструкция аналогична Типу 039C класса «Юань». Такая угловатая форма также способствует малозаметности, поскольку не так сильно отражает звуковые импульсы активных гидролокаторов.

Примечателен и тот факт, что новая подводная лодка вряд ли будет атомной, поскольку в настоящее время существует очень мало подводных лодок с традиционными двигателями и VLS. В качестве примера ресурс The War Zone приводит лишь разрабатываемый израильский класс «Дакар» (тип Dakar) и южнокорейский класс «Досан Ан Чан Хо».

В принципе, обычные приводы имеют некоторые преимущества перед атомными подводными лодками, которые не следует недооценивать. Более низкие затраты на строительство и менее сложное производство позволяют построить много лодок за короткий период времени. Кроме того, современные варианты могут быть даже тише атомных подводных лодок. Они также лучше подходят для использования на мелководье или вблизи побережья. Это дало бы преимущества, например, в Южно-Китайском море.

Только время покажет, будет ли эта лодка на самом деле совершенно новой субмариной или дальнейшим развитием класса «Юань». Также возможно, что это всего лишь прототип или носитель технологии, который никогда не будет производиться в больших количествах.

#китай #военная техника #подводная лодка
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