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kosmos_news
Samsung приостановила продажу наушников Galaxy Buds 3 Pro
Из-за жалоб первых покупателей наушники-вкладыши в настоящее время больше не поставляются.

Новые наушники Samsung вызвали много критики, когда только были анонсированы. Всё дело в дизайне гаджета: Galaxy Buds 3 Pro очень похожи на AirPods Pro от Apple.
Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Источник изображения: Samsung

23 июля стало известно, что Samsung в кратчайшие сроки прекратила продажи Buds 3 Pro. Но не потому, что компания Apple подала в суд за кражу дизайна: очевидно, есть проблемы с качеством новинки.

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Ряд покупателей, уже получивших наушники, пожаловались на качество гаджета. Некоторые пользователи сообщают о неравномерном цвете корпуса, больших зазорах и царапинах. Сообщается, что серебристый цвет на шарнире зарядного чехла слишком легко стирается. Кроме того, наушники не размещаются в чехле симметрично.

Другая проблема заключается в том, что несколько пользователей, по-видимому, порвали силиконовые сменные насадки (вкладыши), пытаясь их снять (это делается для того, чтобы поменять их на другой размер или почистить).

Примечательно, что у владельцев AirPods Pro от Apple возникает аналогичная проблема — Samsung, возможно, черпала слишком много вдохновения от продукта Apple. Клиентам, которые обратятся в Samsung по поводу поломанных наушников, будет отправлена ссылка на инструкции, показывающие правильную технику снятия сменных насадок.

На YouTube даже размещена инструкция, как это правильно делать:



В любом случае, Samsung очень серьезно относится к жалобам. Именно поэтому продажи сейчас остановлены.


«Чтобы гарантировать, что все продукты соответствуют нашим стандартам качества, мы временно приостановили поставки устройств Galaxy Buds 3 Pro в каналы продаж, чтобы провести полный контроль качества перед поставкой потребителям», — говорится в заявлении Samsung.

Согласно сайту Samsung, ожидается, что поставки возобновятся с 16 августа 2024 года. В США стартом новых продаж названа дата 28 августа 2024 года.

Клиенты, которые уже получили Galaxy Buds 3 Pro и у которых возникли проблемы с ним, должны обратиться в службу поддержки клиентов Samsung. Более дешевые Galaxy Buds 3 пока продолжают продаваться.

#samsung #наушники #galaxy buds 3 pro
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