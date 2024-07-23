По оценкам экспертов, пока темпы развития чистой энергетики в Китае останутся на том же уровне, что и в рекордном 2023 году, страна, возможно, уже прошла пик выбросов углекислого газа.

Выбросы углекислого газа в Китае сократились на 3%. в марте 2024 года по сравнению с результатом годичной давности, согласно анализу Carbon Brief. Это положило конец 14-месячной тенденции, которая началась после окончания политики нулевого COVID в декабре 2022 года и возобновления экономики.







2

2

реклама

По мнению аналитиков, выбросы COв Китае могут достичь своего пика в 2023 году. Они опирались как на официальные правительственные данные, так и на независимые данные. Однако, по предварительным данным Национального бюро статистики Китая, в первом квартале 2024 года выбросы COв Китае значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Carbon Brief пишет, что в январе и феврале 2023 года экономическая активность и связанные с ней выбросы были еще низкими — ведь пандемические ограничения только что были сняты. Таким образом, выбросы за первые два месяца 2024 года были сопоставлены с низким уровнем в годовом исчислении, отсюда и явный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года потребление угля выросло на 3%, нефти – на 4% и газа – на 11%.

2

Снижение выбросов COв Китае в марте 2024 года произошло главным образом за счет роста производства солнечной и ветровой энергии. Она позволила компенсировать 90% увеличения спроса на электроэнергию. Кроме того, наблюдается снижение строительной активности. Рост спроса на нефть также замедлился, что указывает на то, что восстановление экономики после пандемии, возможно, закончилось и экономика стабилизировалась.

Другие факторы, указанные в анализе, включают в себя:





снижение доли ископаемого топлива в производстве электроэнергии – благодаря развитию солнечной и ветровой энергетики – при одновременном росте спроса. В марте 2023 года она составляла более 67%, в марте этого года – более 63%;

снижение строительной активности на рынке недвижимости, что привело к снижению производства стали и цемента на 8 и 22 процента соответственно;

снижение спроса на бензин примерно на 3,5 процентных пункта благодаря большему количеству электромобилей – на данный момент они составляют около 10% транспортные средства на дорогах Китая.

Есть еще один аргумент в пользу того, что пик выбросов, возможно, уже достигнут. Речь идет о том, как Китай сообщает данные. Ежемесячные данные не учитывают развитие малых фотоэлектрических установок. Они появляются только в данных за весь год.

По оценкам Carbon Brief, 2023 год может стать годом, когда Китай достигнет пика выбросов, который затем будет снижаться, пока строительство источников чистой энергии будет поддерживаться на том же уровне, что и в прошлом году.

В прошлом году Китай ввел в эксплуатацию почти 300 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, а за первые три месяца 2024 года подключение новых источников ускорилось еще больше.

Стоит напомнить, что в 2023 году Китай поставил больше установленных мощностей возобновляемой энергетики, чем остальные страны мира вместе взятые. На долю Поднебесной пришлось 60%. Данные за последующие месяцы пока неполные, но информация из отрасли указывает на то, что тенденции марта 2024 года продолжились и в апреле.