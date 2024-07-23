Сильные дожди смывают их к Южной Корее.

Сильные дожди могут смыть мины, установленные северокорейскими войсками недалеко от границы с Южной Кореей, сообщил канал Channel News Asia. Среди взрывчатых веществ, недавно использованных Пхеньяном, были мины в форме листьев.







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По мнению Объединенного комитета начальников штабов, нельзя исключать, что Северная Корея намеренно сбрасывает мины через общие водные пути в ответ на пропагандистскую кампанию активистов с юга, которые отправляют на север воздушные шары с листовками.

По данным южнокорейской армии, с апреля северокорейские войска устанавливают новые мины в северной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Северокорейские мины оказались в Южной Корее ранее в сезон сильных дождей. По данным министерства окружающей среды Сеула, Северная Корея также «значительно увеличила» количество воды, сбрасываемой из плотины, расположенной над границей, и не уведомила об этом своего южного соседа. Министерство предупредило местные власти и армию о ситуации и активировало систему кризисного реагирования.

Ранее Ким Ё Чен, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила, что юг заплатит «ужасную и высокую цену», если продолжит рассылать листовки на север.