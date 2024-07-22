Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Венгерская научная организация присоединилась к лунной инициативе Китая и России
В своей лунной программе Россия и Китай обрели еще одного партнера в Европе.

Венгерский центр солнечной физики присоединился к лунной инициативе Китая и России под названием Международная лунная исследовательская станция (ILRS), целью которой является создание постоянной базы на естественном спутнике Земли. Таким образом, конкуренты американской программы «Артемида» обрели еще одного союзника в Европе.
Китайский флаг был поднят рядом с зондом после того, как он приземлился на обратной стороне Луны в рамках миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA
Венгерский фонд солнечной физики — некоммерческая организация, занимающаяся в основном исследованиями Солнца и гелиофизики, а также организацией научных мероприятий и конференций. 

Меморандум о сотрудничестве с Китаем и РФ был подписан между венгерским фондом в лице его президента Роберта Фай-Зибенбюргена и Китайской лабораторией исследования дальнего космоса, базирующейся в Хэфэе. Однако в доступных источниках отсутствует информация о потенциальном вкладе фонда в лунный проект Китая и России.

реклама

Также стоит подчеркнуть, что Венгерский фонд солнечной физики не является центром, представляющим правительство в вопросах, связанных с космосом. Эту роль выполняют Венгерское космическое управление, созданное в 1992 году, и его подразделения и консультативные учреждения. Однако лунный проект Китая и России допускает участие отдельных научных структур, не имеющих прямого отношения к органам государственной власти.

Подписание Меморандума о сотрудничестве с венгерским фондом является еще одним примером того, как Китай обретает союзников в Европе. Напомним, в мае этого года Сербия присоединилась к инициативе ILRS. Документ был подписан во время последнего визита Си Цзиньпина в Белград.

Китайско-российское соглашение по проекту Международной лунной исследовательской станции было подписано в 2021 году. Целью проекта является создание в сотрудничестве с РФ постоянной базы на Луне, которая будет поставлять объекты, то есть ракету-носитель «Союз-2» или исследовательские аппараты в рамках серии миссий «Луна». В проекте также участвуют другие страны, такие как Египет, Южная Африка, Таиланд и Казахстан. Газета South China Morning Post сообщает, что в настоящее время в программе участвуют около 25 организаций.

Теоретически исследовательский этап, начавшийся с подписанием документа, должен завершиться в 2025 году, однако проект испытывает множество задержек. Фазу строительства станции планируется начать в 2030 году. 

Помимо последующих научных миссий, планируется доставить на поверхность Луны большое количество грузов, а затем построить объекты в рамках пяти миссий серии ILRS, включая командный центр, исследовательские станции и энергетические установки. Весь объект должен быть построен к 2035 году с последующим расширением инфраструктуры.

Международная лунная исследовательская станция должна стать конкурентом американской программы «Артемида», в которой также участвуют многие страны Европы и Азии. Руководители проекта предполагают высадку на Луну в одно и то же время, обвиняя друг друга в попытках доминировать на Луне и присвоить ее природные ресурсы.

#россия #китай #космос #луна #венгрия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
1
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
22
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Александр Кирсанов
19:23
Так все дилеры курируются полицией. Ничего удивительного...
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
aleximus777
19:17
А я верю) Удвоят скорость генерации кадров и как раз оно так и выйдет) А в полном нативе я не верю, что в киберпанке хотя бы 35 фпс выдаст в 4К. Техпроцесс улучшили на чуть-чуть, значит должен быть ст...
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
ЧatoБoт
19:12
Да здравствуют Разъединённые Штаты Америки!
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
FelsheR-BANz
19:09
Так пишешь, как будто у вас запорожец - мечты новый выпустили.
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Артём Николаев
19:07
Оке, спс. Но про 100 лет это фатальное заблуждение. 1 миллион часов это средняя наработка на отказ, а не ресурс. Означает, что в пуле из миллиона дисков в среднем будет выходить из строя один диск в ч...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
si-cat
19:05
Они бы своих бомжей с МКС сперва бы забрали 🤣🤣🤣
NASA и SpaceX представили модифицированный корабль Dragon для безопасного сведения МКС с орбиты
Руслан
19:03
Лиза если в видеокарты не может, зотя бы то что есть заваливала рынок по одекватным ценам и в огромных количесвах. Многие бы брали
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
REY_B_
18:57
Такая большая компания... Такой большой объём свободных средств.. Она могла себе это позволить! ....... Только почему-то когда начинает звучать такая фраза, то всё тут же начинает рушиться. Почему? Э...
Intel замораживает два своих крупных проекта в Европе
REY_B_
18:54
Это "несколько" больше, чем было желающих развалить СССР.....
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Михаил Авраменко
18:54
Так выпьем же за рост сепаратистских настроений в США! 😎👍
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем