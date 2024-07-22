В своей лунной программе Россия и Китай обрели еще одного партнера в Европе.

Венгерский центр солнечной физики присоединился к лунной инициативе Китая и России под названием Международная лунная исследовательская станция (ILRS), целью которой является создание постоянной базы на естественном спутнике Земли. Таким образом, конкуренты американской программы «Артемида» обрели еще одного союзника в Европе.

Китайский флаг был поднят рядом с зондом после того, как он приземлился на обратной стороне Луны в рамках миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA

Венгерский фонд солнечной физики — некоммерческая организация, занимающаяся в основном исследованиями Солнца и гелиофизики, а также организацией научных мероприятий и конференций.

Меморандум о сотрудничестве с Китаем и РФ был подписан между венгерским фондом в лице его президента Роберта Фай-Зибенбюргена и Китайской лабораторией исследования дальнего космоса, базирующейся в Хэфэе. Однако в доступных источниках отсутствует информация о потенциальном вкладе фонда в лунный проект Китая и России.

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Также стоит подчеркнуть, что Венгерский фонд солнечной физики не является центром, представляющим правительство в вопросах, связанных с космосом. Эту роль выполняют Венгерское космическое управление, созданное в 1992 году, и его подразделения и консультативные учреждения. Однако лунный проект Китая и России допускает участие отдельных научных структур, не имеющих прямого отношения к органам государственной власти.

Подписание Меморандума о сотрудничестве с венгерским фондом является еще одним примером того, как Китай обретает союзников в Европе. Напомним, в мае этого года Сербия присоединилась к инициативе ILRS. Документ был подписан во время последнего визита Си Цзиньпина в Белград.

Китайско-российское соглашение по проекту Международной лунной исследовательской станции было подписано в 2021 году. Целью проекта является создание в сотрудничестве с РФ постоянной базы на Луне, которая будет поставлять объекты, то есть ракету-носитель «Союз-2» или исследовательские аппараты в рамках серии миссий «Луна». В проекте также участвуют другие страны, такие как Египет, Южная Африка, Таиланд и Казахстан. Газета South China Morning Post сообщает, что в настоящее время в программе участвуют около 25 организаций.

Теоретически исследовательский этап, начавшийся с подписанием документа, должен завершиться в 2025 году, однако проект испытывает множество задержек. Фазу строительства станции планируется начать в 2030 году.

Помимо последующих научных миссий, планируется доставить на поверхность Луны большое количество грузов, а затем построить объекты в рамках пяти миссий серии ILRS, включая командный центр, исследовательские станции и энергетические установки. Весь объект должен быть построен к 2035 году с последующим расширением инфраструктуры.

Международная лунная исследовательская станция должна стать конкурентом американской программы «Артемида», в которой также участвуют многие страны Европы и Азии. Руководители проекта предполагают высадку на Луну в одно и то же время, обвиняя друг друга в попытках доминировать на Луне и присвоить ее природные ресурсы.