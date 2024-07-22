Инструменты для глубокого анализа фейков становятся всё важнее.

В то время, когда с помощью генераторов изображений искусственного интеллекта создается все больше и больше контента, трудно отличить настоящую фотографию от искусственной. «Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), практически невозможно распознать», как было научно доказано. Но исследование «Королевского астрономического общества» показывает: многие дипфейки и ИИ-изображения легко распознать, проанализировав глаза.

Фотография актрисы Скарлетт Йоханссон слева является реальной, а фотография справа была создана искусственным интеллектом. Это видно по отражению глазных яблок, которые показаны отдельно под двумя фотографиями. Источник изображения: Adejumoke Owolabi

Фотографии, созданные с помощью ИИ, есть повсюду, будь то на платформах знакомств, в социальных сетях или средствах массовой информации. Поэтому важно иметь надежные инструменты, которые помогут определить, настоящая ли фотография.

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Исследование предполагает, что созданные ИИ фейки можно распознать, анализируя глаза человека. Для исследования научная группа использовала два общедоступных набора данных изображений. Неизвестно, сколько фотографий всего было проанализировано.

Одна деталь, которую ИИ с трудом может воссоздать, — это реалистичное фото отражение в глазных яблоках. Исследователи выяснили это, проанализировав отражения света на глазных яблоках людей на реальных фото и на созданных ИИ картинках. Для этого был использован метод коэффициента Джини.

Этот метод используется в астрономии для определения того, как свет распределяется между пикселями изображения галактики. В случае с дипфейками метод был перепрофилирован, чтобы проверить совпадение отражений левого и правого глазных яблок с помощью морфологических признаков, таких как концентрация, асимметрия и гладкость. Если отражения не совпадают, возможно, это дипфейк.

Четыре пары глаз на фото — дипфейк. Об этом свидетельствуют непоследовательные отражения в каждом глазу. Источник изображения: Adejumoke Owolabi

Как показывает образец изображения из исследования на фото выше (первая пара глаз), один глаз отражает пять точек света, а другой — только три. Четвертый пример показывает, что световые точки примерно совпадают, но меньшие световые эффекты выглядят зеркально перевернутыми. Если это настоящая фотография, они должны быть идентичными, поскольку падают на оба глаза под одним и тем же углом.

Хотя этот метод еще не является полностью надежным для обнаружения дипфейков, по мнению исследователей, он обеспечивает основу для улучшения обнаружения дипфейков в будущем.