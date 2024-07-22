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kosmos_news
Китайские подводные лодки смогут уничтожать спутники лазерным оружием
Спутники Starlink и американские самолеты, в частности, названы целями для новой системы вооружения.

Китай масштабно модернизирует свои военно-морские силы. В то же время разрабатываются новые виды оружия, такие как гиперзвуковые ракеты, рельсотроны и лазеры.
Китайская подводная лодка проекта 094 (Type 094). Фото: REUTERS Новое исследование китайской армии предполагает строительство подводных лодок с лазерным оружием. Они предназначены не только для атаки береговых целей, но и в первую очередь используются для противовоздушной обороны. Уничтожение спутников SpaceX Starlink считается приоритетом. 

Разработка предусматривает твердотельный лазер, поскольку на данный момент он является наиболее надежным. По мере развития системы вооружения возможно использование других типов лазеров, если их можно будет сделать достаточно стабильными для использования в военных целях.

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Чтобы уничтожить как можно больше потенциальных целей, лазер должен быть мегаваттного класса — т.е. иметь мощность не менее одного мегаватта. По оценкам исследований, этот лазер может уничтожить истребители, бомбардировщики, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты и спутники на низкой околоземной орбите.

Самое мощное известное на сегодняшний день действующее лазерное оружие в мире имеет мощность 300 киловатт. Лазер был поставлен компанией Lockheed Martin в 2022 году Министерству обороны США, которое проводит испытания лазера для защиты от летающих целей. 

При создании такого мощного лазера проблемой являются не только сами оптоэлектронные компоненты. Для размещения лазера требуется достаточно места. Он также нуждается в стабильном энергоснабжении и охлаждении.

Поэтому военные корабли являются идеальными носителями энергетического оружия. Но корабль в море — легко видимая цель. Радар, воздушная разведка и спутниковые снимки делают его малопригодным для тайных операций в условиях современного конфликта.

Таким образом, исследование предусматривает, что лазерное оружие будет использоваться на подводных лодках. Воду можно использовать для охлаждения. 

Субмарина проекта 094 (Type 094) может послужить основой для лазерной охотничьей подводной лодки. Это атомная подводная лодка-истребитель, которая в настоящее время находится в стадии разработки. Пока многое остается в тайне. Однако, если бы у нее была более тихая двигательная установка, улучшенный корпус и гидролокаторы, это была бы самая современная подводная лодка в мире.

Она оснащена вертикальными пусковыми установками для крылатых и противокорабельных ракет. В лазерной версии энергетическое оружие будет расположено в средней части подводной лодки.

Для стрельбы лазером подводная лодка должна уйти на перископную глубину. Если не считать мачты, подводная лодка находится ниже поверхности воды, поэтому визуально ее не видно. После выстрела лазера мачта убирается, и подводная лодка снова опускается глубже.

В исследовании Starlink конкретно упоминается как одна из целей подводной лодки. Спутники на низкой околоземной орбите не являются военными целями, поскольку принадлежат частной компании SpaceX. Они также не используются для разведки, GPS-навигации или съемки спутниковых изображений, а обеспечивают доступ в интернет.

Исследование подчеркивает преимущества лазера при использовании против Starlink. Уничтожить спутники — не проблема: это можно сделать и ракетами. Однако ракеты при запуске оставляют четко видимые дымовые следы и могут быть обнаружены радиолокационными системами и системами раннего предупреждения. Это позволяет делать выводы о стартовой позиции и дает возможность проводить целенаправленные контратаки – независимо от того, была ли ракета запущена с суши, с корабля или с подводной лодки.

В пользу лазера говорит и огромное количество спутников Starlink. На орбите уже находится более 6000 спутников, и их число увеличивается с каждым месяцем. Поэтому понадобится много ракет, достаточно мощных, чтобы достичь спутников, летающих на высоте около 550 километров.

А такие противоспутниковые ракеты дороги и сложны в производстве. С другой стороны, один лазер может выстрелить несколько сотен раз, прежде чем его части придется заменять во время работ по техническому обслуживанию.

Дальность действия ракет ограничена высотой расположения спутников. Лазер также не имеет бесконечной дальности действия, но, согласно исследованию, он будет использоваться при пролете спутника. Подводная лодка может устроить засаду на спутники в районе оперативной или плановой операции китайского флота.

Согласно исследованию, целью являются не только спутники Starlink. Также должна быть возможность уничтожать военные спутники, являющиеся частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. 

В исследовании упоминаются и другие возможные варианты использования лазера. Он может уничтожить морскую патрульную авиацию и охотников за подводными лодками. Упоминаются Boeing P-8A Poseidon США. Это военная версия Боинга 737.

#китай #оружие #военная техника #подводные лодки
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Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
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