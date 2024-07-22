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kosmos_news
В Японию приходят технологические компании для обучения своих моделей искусственного интеллекта
Местные законы об искусственном интеллекте планируют изменить, чтобы ограничить использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения моделей ИИ.

Открытый подход Японии к искусственному интеллекту выделяется на фоне того, как другие страны, такие как США, ЕС и Китай, вводят более строгие правила. Многие технологические компании открывают в Японии центры для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Потому что там правила авторского права гораздо более «приятны» для компаний, занимающихся ИИ, чем где-либо еще. Рынок в целом считается привлекательным для бизнеса, но творческая среда встревожена.

В Японии пока нет собственных отечественных гигантов в области искусственного интеллекта, но она привлекает на рынок все больше международных технологических компаний. OpenAI открыла свой первый азиатский офис в Токио только в начале июня 2024 года. Генеральный директор Сэм Альтман хочет построить долгосрочное партнерство с японскими чиновниками, компаниями и исследовательскими институтами. Основное внимание на сайте уделяется оптимизированной модели искусственного интеллекта на японском языке, которая предназначена для перевода и обобщения быстрее, чем предыдущие модели.

В Японии закон об авторском праве позволяет использовать различные изображения и другой контент, защищенные авторским правом, для обучения моделей ИИ. И не спрашивая разрешения. Это, конечно, отличный стимул для открытия центров. 

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Председатель Совета по искусственному интеллекту при правительстве Японии Ютака Мацуо также подтверждает это в интервью Financial Times. По его словам, есть много причин, по которым компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходят в Японию. Страна считается очень привлекательным рынком из-за многочисленных грантов на ИИ от правительства для частных компаний и государственных учреждений. Например, финансируемые государством вычислительные мощности иногда предоставляются технологическим стартапам. Кроме того, можно выделиться на все более переполненном рынке США.

Не только Сэм Альтман, но и Марк Цукерберг встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, чтобы обсудить огромный потенциал искусственного интеллекта для экономики. В Японии стареет население, и страна борется с хронической нехваткой рабочей силы. 

Теперь критики призывают ужесточить «мягкие» законы об искусственном интеллекте, опасаясь, что Япония может превратиться в «приют для нарушителей авторских прав и машинного обучения», как сообщает Financial Times. Креативная индустрия особенно обеспокоена тем, что их работа может быть использована компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, без согласия и оплаты.

Десятки тысяч иллюстраторов, художников и музыкантов в Японии выступили против отсутствия защиты авторских прав. 



«Когда дело доходит до генеративного искусственного интеллекта, существующий в Японии закон об авторском праве не помогает защитить авторов. Скорее, он направлен на ограничение прав авторов», — заявили в Японском обществе прав авторов, композиторов и издателей. 

Поэтому в марте Агентство по делам культуры опубликовало потенциальные рекомендации, в которых изложены случаи, в которых компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут быть привлечены к ответственности за нарушение авторских прав. Однако никаких изменений в законе рекомендовано не было.

#искусственный интеллект #япония #авторское право
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