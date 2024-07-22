Местные законы об искусственном интеллекте планируют изменить, чтобы ограничить использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения моделей ИИ.

Открытый подход Японии к искусственному интеллекту выделяется на фоне того, как другие страны, такие как США, ЕС и Китай, вводят более строгие правила. Многие технологические компании открывают в Японии центры для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Потому что там правила авторского права гораздо более «приятны» для компаний, занимающихся ИИ, чем где-либо еще. Рынок в целом считается привлекательным для бизнеса, но творческая среда встревожена.



В Японии пока нет собственных отечественных гигантов в области искусственного интеллекта, но она привлекает на рынок все больше международных технологических компаний. OpenAI открыла свой первый азиатский офис в Токио только в начале июня 2024 года. Генеральный директор Сэм Альтман хочет построить долгосрочное партнерство с японскими чиновниками, компаниями и исследовательскими институтами. Основное внимание на сайте уделяется оптимизированной модели искусственного интеллекта на японском языке, которая предназначена для перевода и обобщения быстрее, чем предыдущие модели.

В Японии закон об авторском праве позволяет использовать различные изображения и другой контент, защищенные авторским правом, для обучения моделей ИИ. И не спрашивая разрешения. Это, конечно, отличный стимул для открытия центров.

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Председатель Совета по искусственному интеллекту при правительстве Японии Ютака Мацуо также подтверждает это в интервью Financial Times. По его словам, есть много причин, по которым компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходят в Японию. Страна считается очень привлекательным рынком из-за многочисленных грантов на ИИ от правительства для частных компаний и государственных учреждений. Например, финансируемые государством вычислительные мощности иногда предоставляются технологическим стартапам. Кроме того, можно выделиться на все более переполненном рынке США.

Не только Сэм Альтман, но и Марк Цукерберг встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, чтобы обсудить огромный потенциал искусственного интеллекта для экономики. В Японии стареет население, и страна борется с хронической нехваткой рабочей силы.

Теперь критики призывают ужесточить «мягкие» законы об искусственном интеллекте, опасаясь, что Япония может превратиться в «приют для нарушителей авторских прав и машинного обучения», как сообщает Financial Times. Креативная индустрия особенно обеспокоена тем, что их работа может быть использована компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, без согласия и оплаты.

Десятки тысяч иллюстраторов, художников и музыкантов в Японии выступили против отсутствия защиты авторских прав.





«Когда дело доходит до генеративного искусственного интеллекта, существующий в Японии закон об авторском праве не помогает защитить авторов. Скорее, он направлен на ограничение прав авторов», — заявили в Японском обществе прав авторов, композиторов и издателей.

Поэтому в марте Агентство по делам культуры опубликовало потенциальные рекомендации, в которых изложены случаи, в которых компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут быть привлечены к ответственности за нарушение авторских прав. Однако никаких изменений в законе рекомендовано не было.