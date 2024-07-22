Горнодобывающий гигант вынужден уволить сотни сотрудников. Переход на зеленую энергетику откладывается.

Австралийский горнодобывающий гигант Fortescue откладывает амбициозные планы по производству зеленого водорода и объявляет об увольнении 700 человек, сообщает Financial Review. Компания реализовала новый план реструктуризации, который также затрагивает международное сотрудничество в производстве сырья с низким уровнем выбросов.







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Миллиардер Эндрю Форрест отказывается от своих планов превратить австралийский горнодобывающий гигант Fortescue в зеленого водородного гиганта. Причиной решения называют стабильно высокие цены на энергоносители, что привело к необходимости реструктуризации компании и сокращения сотен рабочих мест.







«Компания должна постоянно развиваться, чтобы оставаться экономичной, иметь наилучшие возможности для реализации своей стратегии и создания максимальной акционерной стоимости», — говорится в заявлении Fortescue.

Форрест поставил цель производить 15 миллионов тонн зеленого водорода к 2030 году, чего, по его мнению, будет достаточно, чтобы удалить три четверти ископаемого топлива, используемого для производства аммиака для удобрений. Как поясняет в интервью Financial Times источник, знакомый с ситуацией, в условиях новых реалий и мировых тенденций достичь столь амбициозной цели к тому времени просто нереально.

FT добавляет, что в последние годы Эндрю Форрест, самый богатый человек Австралии, был ярым сторонником зеленого водорода, который потенциально может произвести революцию в промышленном и транспортном секторах, заменив традиционное ископаемое топливо. Однако в настоящее время компания меняет свой подход из-за высоких затрат и низкого мирового спроса, которые ограничивают реализацию этих амбициозных планов. При этом компания успокаивает общественность и поясняет, что не отказывается от своих планов, но сообщает, что они будут перенесены на более позднее время.

Fortescue реализует десятки проектов в области зеленой энергетики и водорода по всему миру, но из-за цен на энергоносители компания сократила свое внимание до четырех проектов по зеленому водороду в США, Австралии, Норвегии и Бразилии.