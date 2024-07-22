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kosmos_news
Опрос показал, что население Сербии не хочет, чтобы в стране добывали литий для ЕС
Жители Сербии беспокоятся по поводу окружающей среды в случае разработки таких месторождений.

Опрос «Новой сербской политической мысли», опубликованный в среду, 17 июля, показал, что 55,5% жителей Сербии выступают против открытия литиевого рудника в стране. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Белград в пятницу, 19 июля, и одной из главных тем переговоров стала добыча этого сырья, сообщают местные СМИ.


Большинство респондентов выразили несогласие с планами разработки литиевых месторождений, даже если они получат гарантии охраны окружающей среды. На вопрос: поддержали бы вы открытие рудника, если бы Сербия получила гарантии от Германии и Евросоюза, что будут соблюдены все нормы по охране окружающей среды, более 52% респонденты ответили «нет». Менее 34% респонденты согласились на добычу полезных ископаемых только при таком сценарии.

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Директор «Новой сербской политической мысли» Дзиордзе Вукадинович напомнил, что правительство пыталось заручиться поддержкой колеблющихся граждан посредством интенсивной кампании, но не добилось большого успеха. 



«Только восемь процентов граждан изменили свое негативное отношение при получении экологических гарантий», — отметил Вукадинович.

Он добавил, что открытие шахты поддерживают в основном сторонники правящей Сербской прогрессивной партии, «которые поддержат все, что говорит президент Александр Вучич». Оппоненты политически разбросаны и представляют все социальные категории, отметил он.

Президент Вучич объявил о подписании Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Сербией о стратегическом партнерстве в области экологического сырья. Он отметил, что Сербия не допустит экспорта большого количества лития.


«Максимум 13%, остальное должно быть использовано для производства в Сербии», — подчеркнул он.

Визит канцлера Германии был подтвержден его кабинетом в среду. Встреча официально с канцлером Германии касалась двусторонних, международных и европейских политических тем, но не секрет, что центральным пунктом программы являлось будущее сербских литиевых месторождений, пишет еженедельник «Време».

Германия, как крупнейший производитель автомобилей в Евросоюзе, имеет огромный интерес к получению лития, особенно в Европе, чтобы снизить зависимость от Китая, поясняет еженедельник.

На этой неделе правительство Сербии подтвердило возможность добычи лития в западной части страны. В ответ на законодательные изменения, разрешающие открытие шахты, часть сербской оппозиции призвала граждан к массовым протестам.


«Правительство объявило войну своему народу, поэтому мы призываем всех граждан подготовиться к всеобщей мобилизации», — заявил депутат и активист-эколог Александр Йованович Чута.

Литий и его соединения используется для производства термостойкого стекла и керамики, прочных сплавов, используемых в авиации, литиевых элементов и литий-ионных аккумуляторов.

По оценкам геологов, долина Ядар в Сербии может содержать самые большие запасы этого сырья в Европе. Исследователи из Economist Intelligence Unit отметили, что «добыча лития может быть чрезвычайно прибыльной для Сербии».

В стране 1,3% всемирно известных запасов лития. Оценочная стоимость сербского лития составляет 4 миллиарда евро, а его добыча в течение десяти лет может обеспечить сотни рабочих мест и постоянный поток доходов для правительства, подчеркнули аналитики.

#сербия #литий #полезные ископаемые
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