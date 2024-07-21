Правительство Японии вынуждено увеличить импорт авиационного топлива из-за роста международных рейсов.

Правительство Японии планирует увеличить производство и импорт авиационного топлива, чтобы удовлетворить растущий спрос на международные рейсы, приостанавливаемых из-за нехватки топлива, сообщила 17 июля NHK. Телекомпания отмечает, что нехватка топлива наносит ущерб туристической отрасли.







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Хотя рост спроса на авиационное топливо фиксируется во всей Восточной Азии, которая лидирует по динамике восстановления авиаперевозок после пандемии, в Японии дефицит топлива становится все более острой проблемой.

В Японии в последнее время наблюдается рекордный рост числа туристов. В марте страна приняла рекордные 3,08 миллиона туристов, а падение иены до самого низкого уровня за 38 лет еще больше повысило привлекательность Японии для иностранных гостей.

Однако руководство ключевого международного туристического аэропорта Нарита недалеко от Токио заявило в конце июня, что шесть авиакомпаний отложили планы по добавлению в общей сложности 57 рейсов в еженедельное расписание. По данным NHK, причиной стала невозможность обеспечить достаточное количество топлива на обратный путь. Об аналогичных проблемах сообщают аэропорты всего Японского архипелага.

Основная причина этого — резкое сокращение количества японских нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих импортируемую сырую нефть в авиационное топливо, пояснил министр транспорта Тецуо Сайто. Из-за ослабления спроса в сочетании с давлением правительства по сокращению использования ископаемого топлива, из существующих в 1983 году 49 нефтеперерабатывающих заводов теперь остаются 20. Кроме того, нехватка рабочей силы в транспортной и судоходной отрасли усугубляет проблемы.

Эта ситуация, безусловно, является фактором, сдерживающим потенциал дальнейшего роста туристических потоков. Отток туристов наблюдается после решения авиакомпаний о приостановке планов по открытию новых авиасообщений.

Эксперты признают, что для правительства в Токио «особенно болезненно» то, что сокращаются рейсы в региональные аэропорты, такие как Обихиро на Хоккайдо, куда стекаются любители зимних видов спорта. В этом году аэропорту лишились возможности принимать, среди прочего, Корейские авиалинии или T'way Air.

Власти страны хотели, чтобы люди, посещающие Японию, снова предпочли посетить менее популярные, но привлекательные места в других регионах, аэропорты которых сейчас больше всего страдают от проблем с поставками топлива.

В качестве краткосрочных инициатив правительство Токио предлагает оценить рост спроса на топливо в каждом аэропорту, обеспечивая при этом достаточное предложение за счет увеличения местного производства и увеличения импорта. Решение также состоит в том, чтобы улучшить транспортировку за счет использования полной вместимости танкеров.

Долгосрочные инициативы включают увеличение парка грузовиков и судов, используемых для перевозки топлива, сообщает Reuters.

В конечном итоге, ключевым фактором в оценке воздействия на туризм будет то, насколько быстро японские власти найдут решение проблемы. Из-за неопределенности с поставками некоторые перевозчики решили не открывать новые маршруты в Японию.