Первая партия футуристического скутера была распродана очень быстро, теперь электромопед стоимостью $10 000 снова поступил в продажу.

Компания Infinite Machines использовала футуристический дизайн Cybertruck для создания более компактного транспортного средства. Экстравагантный электрический мопед P1 снова поступил в продажу.

Фото: Infinite Machine

Скутер P1 может быть оснащен двумя аккумуляторами, общая емкость которых составляет 4,32 кВтч. Они приводят в движение электродвигатель-колесо мощностью 6 кВт. Дальность хода на одном заряде должна составить 96 километров. Максимальная скорость составляет 88,5 км/ч.

Фото: Infinite Machine

На руле расположен бортовой компьютер с большим тачскрином. Он поддерживает Apple CarPlay и получает обновления по беспроводной сети. Также есть отдельное приложение для смартфона.

Фото: Infinite Machine

Боковые панели рядом с прямоугольным сиденьем можно снять, чтобы открыть монтажные планки, на которые можно легко закрепить различные аксессуары. Infinite Machine предлагает дополнительные батареи и динамики.

Фото: Infinite Machine

Электросамокат впервые был представлен на рынке в октябре 2023 года. Однако через некоторое время первая партия была распродана. В конце июля в продажу поступило еще 250 штук.

Фото: Infinite Machine

Скутер доступен в черном и серебристом цветах и стоит $10 000. Подобные электронные скутеры с большим запасом хода можно приобрести за $7000–8000, но они не похожи на Cybertruck.