Думскроллинг или думсёрфинг — «болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести» — может иметь крайне негативные последствия.

Некоторые люди поздно вечером часами просматривают ленты социальных сетей — будь то платформа X (заблокирована в РФ), ВКонтакте или TikTok. Они специально смотрят негативные новости и контент, который часто оставляет неприятные ощущения.

Речь идет о так называемом думскроллинге — «погружении в новостную ленту, где преобладают негативные вести». Думскроллинг может иметь серьезные последствия для здоровья, показывает новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Computers in Human Behavior Reports.

Изображение из открытых источников

В ходе исследования ученые опросили 800 студентов из США и Ирана. Ученые обнаружили, что потребление негативного контента приводит к экзистенциальным страхам, недоверию к другим и отчаянию.

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В беседе с Guardian ведущий исследователь Реза Шабаханг сказал, что думскроллинг может даже привести к своего рода «прокси-травме». Это означает, что у людей, которые потребляют слишком много негативного контента, могут развиться симптомы, аналогичные тем, которые испытывают жертвы реальных травматических событий, о которых сообщается.

«Постоянное воздействие негативных новостей и информации в интернете может поставить под угрозу нашу веру в контроль над собственной жизнью», — сказал Шабаханг.

Он и его команда также обнаружили, что постоянное потребление негативных новостей способствует возникновению чувства так называемой «личной хрупкости», и многие люди впоследствии считают, что они больше не контролируют свою жизнь. Среди иранских респондентов думскроллинг также усилил общее чувство ненависти и недоверия к человечеству.

Однако другие исследователи, такие как Хелен Кристенсен из Университета Нового Южного Уэльса, предупреждают, что выборка в 800 человек может быть слишком маленькой для надежных результатов. Чтобы сделать более точные заявления, придется опросить больше людей.

Многие другие эксперты также утверждают, что думскроллинг может оказать негативное влияние на здоровье. Поэтому они видят в социальных платформах большую ответственность за принятие мер, чтобы люди не терялись в негативном контенте.