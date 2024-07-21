Судебные документы стали известны в рамках юридического спора между Wolfire Games и Valve. В них содержится не только информация о количестве сотрудников Valve, но и их зарплатах.

Прошло три года с тех пор, как Wolfire Games подала иск против Valve. В нем независимый разработчик компьютерных игр обвиняет оператора игрового магазина Steam, среди прочего, в недобросовестной деловой практике и злоупотреблении своим рыночным влиянием.



Судебные документы показывают, среди прочего, сколько сотрудников работает в Steam и сколько они зарабатывают. Фото: viewimage/Shutterstock

Иск был временно отклонен, но затем возобновлен. В результате теперь стали достоянием общественности судебные документы, в которых, несмотря на то, что они были отредактированы, указана как численность сотрудников, так и расходы на заработную плату.

реклама

Сейчас документы снова удалены. Примечательно, что в 2021 году в штаб-квартире Valve в Белвью, штат Вашингтон, работало всего 336 человек. Компьютерный журнал PC Games Hardware обращает внимание, насколько это мало. Для сравнения: у других гигантов отрасли, таких как Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment или Ubisoft, работает от 13 000 до около 19 000 человек.

Сотрудники Valve разделены на четыре отдела: «Администратор», «Игры», «Steam» и «Аппаратное обеспечение». Согласно документам, в отделе аппаратного обеспечения в 2021 году работал всего 41 сотрудник, зарплата которых составила $17,7 млн.

В среднем это около $431 000 в год, хотя американский технологический портал The Verge предполагает, что Valve, возможно, увеличила штат сотрудников и зарплаты в этой области после большого успеха Steam Deck.

В 2021 году в Steam, одной из крупнейших платформ интернет-продаж в мире, работало непосредственно всего 79 человек. Согласно документам, Valve потратила на зарплаты подразделения Steam более $76,4 млн, что соответствует средней зарплате в $967 000. Для сравнения, в игровом отделе работает 181 сотрудник, которому в том же году заплатили $192 млн.

Со средней зарплатой в $1,06 млн эти сотрудники, которые разработали, например, игры Counter-Strike и Dota 2, заняли второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых сотрудников.

Больше всего заработали 35 сотрудников административного отдела, на чьи счета поступило $158 млн. Это означает, что каждый отдельный сотрудник заработал около $4,5 млн в год.

Еще одна интересная цифра — это предполагаемая прибыль, которую Valve получает на одного сотрудника. Wolffire Games предполагает, что на момент подачи иска эта сумма составляла $15 млн в год.