Пользователи Windows 11 недовольны облачным сервисом Microsoft Onedrive. Система подталкивает их хранить свои данные в облаке.

В последние месяцы Microsoft доказала, что компания не особо полагается на скрытую рекламу в Windows 11. Совсем недавно меню «Пуск» Windows 11 было заполнено рекламой. Теперь Microsoft делает еще один шаг по продвижению продукта среди пользователей Windows.

Microsoft навязывает облако пользователям Windows

Вот уже несколько недель пользователи Windows 11 получают все больше уведомлений о резервном копировании операционной системы. Как сообщает Windows Latest, система указывает в сообщении, что на ПК нет полной резервной копии. Если что-то случится с ПК, данные могут быть потеряны.

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Вот почему пользователям следует активировать новую программу Windows Backup, которая теперь является системным приложением. Однако дело в том, что Windows Backup не поддерживает автономное резервное копирование. Вместо этого Microsoft призывает пользователей использовать облачный сервис Onedrive. Пользователям следует загрузить данные для входа, настройки, изображения, видео, документы и, в определенной степени, все данные ПК в облако.

Под сообщением есть два пункта: первый позволяет пользователям Windows 11 напрямую запустить резервное копирование. Но и здесь есть подвох. В бесплатной версии Onedrive облако предоставляет только пять гигабайт дискового пространства. Вероятно, этого достаточно лишь для очень немногих компьютеров для резервного копирования всех данных.

Если нужно больше места для хранения, то необходимо оформить подписку Onedrive. Самый дешевый пакет включает 100 гигабайт облачного хранилища и стоит примерно $20 в год. Пользователь также получает Microsoft 365 в базовой версии. Если нужно еще больше облачного хранилища, можно купить терабайт за $70 в год.

Вторая кнопка под уведомлением о резервном копировании Windows изначально приводит к исчезновению этого сообщения. Однако оно все равно появляется регулярно каждые несколько недель. Пользователи также сообщают, что сообщение продолжает появляться, например, когда они исключают данные для входа из резервной копии Windows. Затем Windows 11 снова указывает, что резервное копирование всего компьютера не выполнено. Предупреждения нельзя полностью отключить.