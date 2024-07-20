Находка вызывает много вопросов: на самом деле найденный материал не должен был образовываться в известных условиях.

Марсоход Curiosity случайно расколол камень во время одного из своих путешествий по Красной планете и обнаружил внутри желтые кристаллы. Каменный валун развалился, когда по нему проехал марсоход весом почти 900 килограммов. Американское космическое агентство сообщило о результатах исследования на своем сайте.

Желтые кристаллы в марсианских породах. Изображение: НАСА

По данным НАСА камеры Curiosity сняли желтые кристаллы. Они состоят из чистой серы. Подобные кристаллы обнаружены на Марсе впервые. Curiosity изучает канал Гедиз Валли (Gediz Vallis) в марсианском кратере Гейла с февраля. НАСА подозревает, что кратер когда-то был заполнен водой, а сейчас высох.

Найденные там камни, вероятно, были перенесены на нынешнее место сильным течением. Другие появились в результате местных оползней. Регион богат сульфатами – серосодержащими солями, образующимися при испарении воды.

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Однако до сих пор были обнаружены только минералы, в которых сера была смешана с другими материалами. Тот факт, что обнаруженные сейчас кристаллы состоят из элементарной кристаллической серы, вызывает много вопросов.

Для образования чистых кристаллов серы серосодержащие газы, такие как сероводород или диоксид серы, должны частично окислиться. По мнению НАСА, для этого необходимы весьма специфические условия, фактически не связанные с местом, где было сделано открытие.

Изображение: НАСА

Итак, Curiosity обнаружил большое количество камней, которые также могут содержать кристаллы серы.





«Найти месторождение таких элементов — это все равно, что найти оазис в пустыне», — объясняет участник проекта Ашвин Васавада.

Теперь НАСА предстоит работать над поиском объяснения существования этих кристаллов. Это не первое революционное открытие ровера. Примерно год назад Curiosity нашел новые доказательства наличия воды в прошлом на Марсе. Марсоход НАСА обнаружил рифленые структуры на поверхности кратера на горе Шарп. Исследователи предполагают, что эти текстуры были созданы водными волнами миллиарды лет назад.

Для руководителей миссии свидетельство существования волн на планете стало неожиданностью. В конце концов, Curiosity уже довольно давно находится в этом засушливом регионе.

В настоящее время марсоход исследует район, который НАСА называет «регионом, содержащим сульфаты». Ранее предполагалось, что соленые минералы остались, когда прежние водные ресурсы превратились в мелкие ручейки. Обнаружение специфического ландшафта именно здесь стало неожиданностью.

Curiosity приземлился на Марсе летом 2012 года. В течение нескольких лет марсоход исследует пятикилометровую гору Эолис Монс, которую НАСА называет горой Шарп. Он исследует слои горных пород из разных эпох истории Марса. НАСА давно стремилось исследовать засоленный регион, чтобы найти следы прошлой жизни.