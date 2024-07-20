Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
Находка вызывает много вопросов: на самом деле найденный материал не должен был образовываться в известных условиях.

Марсоход Curiosity случайно расколол камень во время одного из своих путешествий по Красной планете и обнаружил внутри желтые кристаллы. Каменный валун развалился, когда по нему проехал марсоход весом почти 900 килограммов. Американское космическое агентство сообщило о результатах исследования на своем сайте.
Желтые кристаллы в марсианских породах. Изображение: НАСА
По данным НАСА камеры Curiosity сняли желтые кристаллы. Они состоят из чистой серы. Подобные кристаллы обнаружены на Марсе впервые. Curiosity изучает канал Гедиз Валли (Gediz Vallis) в марсианском кратере Гейла с февраля. НАСА подозревает, что кратер когда-то был заполнен водой, а сейчас высох.

Найденные там камни, вероятно, были перенесены на нынешнее место сильным течением. Другие появились в результате местных оползней. Регион богат сульфатами – серосодержащими солями, образующимися при испарении воды.

реклама

Однако до сих пор были обнаружены только минералы, в которых сера была смешана с другими материалами. Тот факт, что обнаруженные сейчас кристаллы состоят из элементарной кристаллической серы, вызывает много вопросов.

Для образования чистых кристаллов серы серосодержащие газы, такие как сероводород или диоксид серы, должны частично окислиться. По мнению НАСА, для этого необходимы весьма специфические условия, фактически не связанные с местом, где было сделано открытие.
Изображение: НАСА
Итак, Curiosity обнаружил большое количество камней, которые также могут содержать кристаллы серы. 


«Найти месторождение таких элементов — это все равно, что найти оазис в пустыне», — объясняет участник проекта Ашвин Васавада.

Теперь НАСА предстоит работать над поиском объяснения существования этих кристаллов. Это не первое революционное открытие ровера. Примерно год назад Curiosity нашел новые доказательства наличия воды в прошлом на Марсе. Марсоход НАСА обнаружил рифленые структуры на поверхности кратера на горе Шарп. Исследователи предполагают, что эти текстуры были созданы водными волнами миллиарды лет назад.

Для руководителей миссии свидетельство существования волн на планете стало неожиданностью. В конце концов, Curiosity уже довольно давно находится в этом засушливом регионе.

В настоящее время марсоход исследует район, который НАСА называет «регионом, содержащим сульфаты». Ранее предполагалось, что соленые минералы остались, когда прежние водные ресурсы превратились в мелкие ручейки. Обнаружение специфического ландшафта именно здесь стало неожиданностью.

Curiosity приземлился на Марсе летом 2012 года. В течение нескольких лет марсоход исследует пятикилометровую гору Эолис Монс, которую НАСА называет горой Шарп. Он исследует слои горных пород из разных эпох истории Марса. НАСА давно стремилось исследовать засоленный регион, чтобы найти следы прошлой жизни.

#космос #марс #планеты #марсоход
3
Показать комментарии (3)
Появились новые доказательства существования жизни на Венере
Китай хочет направить зонд и отклонить от своего курса астероид в 2030 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
7
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Kia Sorento 2025 не подорожают
+

Популярные статьи

Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
53
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
10
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
145
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:10
Пусть не радуется, ведь это был не Трамп, а Вован с Лексусом.
Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с Трампом назвал его президентом
owzod
20:10
Проблемы? Ну давай я тебе бабла накину), но в свою Веру обращу).
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Джон Коннор
20:09
У него пукан горит просто, там Нвидиа головного мозга ))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Легенда
20:09
целый день гамаю в эту игруху. хочу выбить супер бани. в даный момент фармлю ресурсы отмеченые красной стрелочкой.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
20:04
Так ты Топы поюзай) делов то, а так не поймешь) о чем мы тут говорим.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Руслан К
20:04
Ну, если они на ровном месте действительно столько словесного винегрета выдают, значит и рыло в пуху, и гадятся они до коликов. Это ХОРОШО!
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
owzod
20:02
Я то Уником) как не крути) а ты просто дебил).
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Владимир Велл
20:01
Реклама чушпанской поделки от Интел)на сегодняшний день можно только тесты смотреть , но не покупать. Затычка за 100 баксов 1080ti , а это объегоривание)
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
krestover
20:01
изучай ответы и рекомендации выше... ты мне больше не интересен....
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
20:00
Прикинь, тоже есть фрс перфоманс и ФГ))))))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем