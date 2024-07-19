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kosmos_news
IT-сбой во всем мире - рейсы отменены, платежи по картам не работают
Во всем мире люди не могут платить картой, рейсы отменяются, а телеканалы закрываются.

Многие компании по всему миру в настоящее время сталкиваются с массовыми сбоями в сфере IT. В число пострадавших входят банки, авиакомпании, железнодорожные сети, а также средства массовой информации и многие другие компании.
Синий экран с ошибкой на кассе в магазине. Австралия, Брисбен. Фото: Jono Searle / AAP Image / Reuters / Scanpix / LETA
Первые сообщения поступили из Австралии, где люди не смогли расплатиться картой в супермаркетах. Утром в пятницу, 19 июля, такие американские авиакомпании, как American и Delta, сообщили, что полеты пришлось прекратить. Проблемы есть в британских, японских и индийских аэропортах, а также в амстердамском аэропорту Схипхол и в Праге.

Пострадал крупнейший банк Южной Африки Capitec, а также Лондонская фондовая биржа, объявления и новости не могут быть размещены на сайтах.

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Полеты были приостановлены в берлинском аэропорту BER. Также есть проблемы с регистрацией на рейсы в Гонконге. Британская телекомпания Sky News не смогла вести вещание. Но это, наверное, лишь малая часть проблем.

От сбоев также пострадали больницы по всему миру. В Австрии, например, больница Дорнбирн сообщает о проблемах, а несрочные операции откладываются, как сообщает ORF.

Сообщается также о трудностях в аэропорту Вены. На сайте говорится, что в настоящее время наблюдается «сбой в системах регистрации отдельных авиакомпаний». В аэропорту Вены все процессы регистрации и посадки на рейсы Wizz Air, RyanAir, Eurowings и Turkish Airlines в настоящее время приходится выполнять вручную; не исключены дальнейшие сбои. Пассажирам следует проверить статус своих рейсов на домашней странице аэропорта Вены или авиакомпании, которую они забронировали.

Авиакомпании Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета. 



«В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних IT-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета», — говорится в сообщении перевозчика.

В начале проблем появились первые признаки того, что виноват сбой в работе служб Microsoft. Например, многие пользователи, работающие с облачными компьютерами под управлением Windows, не смогли запустить свои компьютеры. Все, что они видели, это синий экран. По словам Microsoft, проблема существовала, но ее устранили до того, как стало известно о серьезных сбоях.

Однако в настоящее время из разных источников поступают весьма конкретные признаки того, что к этим проблемам причастна компания IT-кибербезопасности Crowdstrike. Сообщается, что причиной сбоев является ошибочное обновление защитного программного обеспечения для облачных систем. Об этом сообщает, в том числе, Amazon; компания также предоставляет решение для затронутых систем на своем сайте.

Соответственно, необходимо выполнить следующие действия, чтобы компьютер снова заработал:  

  • Запустить Windows в безопасном режиме  
  • Перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • Найти и удалить файл с именем «C-00000291*.sys»
  • Запустить систему

Даже если решение теоретически очень простое, для ИТ-администраторов будет кошмаром восстановить каждый затронутый компьютер таким образом. В соответствующей теме на Reddit уже есть многочисленные сообщения об отключении компьютеров.

#технологии #windows #авиация #it #платежи
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