Электроавтобусы в ЕС заменяют машины с дизельными двигателями.

На электрические автобусы пришлось 36 процентов новых городских автобусов, проданных в ЕС в 2023 году. Впервые были капитально отремонтированы автобусы с дизельными двигателями. По данным брюссельской неправительственной организации «Транспорт и окружающая среда» (T&E), если темпы роста сохранятся, к 2027 году 100 процентов новых городских автобусов ЕС могут быть экологически чистыми.







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Транспортный сектор движется к мобильности без выбросов. Это прочно закрепленная климатическая цель ЕС. Городские автобусы являются ведущим сегментом в этом наступлении по электрификации, которое является частью Европейского зеленого курса.

Устойчивое распространение электронных автобусов показывает, как безэмиссионные технологии все чаще проникают в сектор общественного транспорта. По данным T&E, в общей сложности 54 европейских города поставили перед собой цель создать автобусные парки с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Дело в том, что 90 процентов новых городских автобусов должны быть без выбросов к 2030 году и 100 процентов к 2035 году в любом случае, согласно стандартам ЕС по выбросам CO 2 .

Действующие правила не являются достаточно строгими для всех. Например, «Транспорт и окружающая среда» (T&E) описывает динамику регулирования как слишком медленную. В частности, Директива ЕС по чистым транспортным средствам (CVD) описывается НПО как «не очень амбициозная». Проект направлен на увеличение рыночного спроса на экологически чистые транспортные средства путем установления обязательных целевых показателей закупок для государственных учреждений.

Например, определенная часть транспортных средств, используемых для почтовых услуг, уборки города и пассажирских перевозок, должна быть экологически чистой, то есть с низким уровнем выбросов или без выбросов. Целевые показатели CVD по закупкам с нулевым уровнем выбросов составляют 20 процентов в 2021-2025 годах и 30 процентов в 2026-2030 годах.

В 15 странах-членах ЕС объем проданных новых городских автобусов в 2023 году превышает средний показатель по ЕС на 36 процентов. Среди них выделяются пять стран: Словения, Дания, Нидерланды, Ирландия и Финляндия, на которые уже приходится более 90 процентов новых продаж городских автобусов без выбросов.

Если посмотреть на основные рынки, где в 2023 году было приобретено не менее 1000 новых городских автобусов, Великобритания находится на первом месте с 63 процентами. Далее следует Испания с 40 процентами, что чуть выше среднего показателя по ЕС. Интересно, что 46 процентов вновь приобретаемых автобусов во Франции — это автобусы на газу.

Эстония находится на самом дне, поскольку в прошлом году не было куплено ни одного автобуса с «нулевым уровнем выбросов». Сообщается, что первые электробусы прибыли в Таллинн несколько месяцев назад.

Альтернативные приводы для городских автобусов 2022/2023. Изображение: Chatrou CME Solutions 2024

Текущая цель ЕС — сократить выбросы парниковых газов в государствах-членах как минимум на 55 процентов к 2030 году. Чтобы внедрить электрические или другие виды транспорта с нулевым уровнем выбросов в городское движение и в то же время объединить климатическую и промышленную политику, можно было бы сделать следующее: