Исследователи ищут способы, благодаря которым Марс может стать планетой, подобной Земле. Ключевым элементом может стать мох.

Мох под названием Syntrichia caninervis растет даже в экстремальных условиях, например, в Антарктиде или в чрезвычайно засушливых пустынных регионах. Китайские исследователи считают, что это растение может помочь людям колонизировать Марс, и недавно опубликовали исследование по этому поводу.

В капсуле Mars Habitat НАСА учёные моделируют жизнь на Марсе. Фото: REUTERS

Syntrichia caninervis – это так называемое «растение-первопроходец». Мох считается чрезвычайно адаптируемым и быстро растет даже в чрезвычайно сложных и бедных питательными веществами условиях. Кроме того, такие растения обладают особым свойством: они, так сказать, «завоевывают» почву как первопроходцы, разрыхляя ее и обогащая питательными веществами.

Если бы мох был доставлен на Марс и рос там, то мог бы улучшить почву и помочь культивировать другие растения. Поэтому китайские исследователи считают этот пустынный мох пригодным для создания основы для колонизации Красной планеты. Мох был, вероятно, первым растением на Земле.

Syntrichia caninervis растет там, где преобладают экстремальные условия. Фото: Википедия

Исследовательский проект также рассматривал другие возможности так называемого «терраформирования». Так называется превращение небесного тела в среду, пригодную для жизни человека, которая должна быть максимально похожа на Землю. Помимо мхов, исследователи также изучали свойства водорослей и лишайников, но наиболее подходящими считают мхи. Они не только очень устойчивы к радиации, но и быстро растут и могут очень успешно использовать свет в качестве источника энергии.

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Чтобы проверить пригодность пустынного мха для суровых марсианских условий, исследователи провели серию тестов. Его заморозили при температуре - 80 °C примерно на 5 лет и поместили в жидкий азот на месяц. Мох это не сильно беспокоило – он продолжал процветать, несмотря на экстремальные условия.

Исследователи также смоделировали марсианскую среду. Они поместили мох в чрезвычайно сухую и холодную среду с высоким гамма-излучением и низким содержанием кислорода. Этот эксперимент показал, что растения потеряли почти все содержание воды (98%), но позже восстановились в течение нескольких секунд.

Пустынный мох обладает способностью, называемой «избирательным метаболическим покоем». Когда ему угрожает гибель в экстремальных условиях, он сохраняет определенные продукты обмена веществ, которые затем использует, чтобы вернуться к жизни. Он также сохраняет сахар, что позволяет ему восстановить свои силы. Кроме того, пустынный мох способен поглощать вредные вещества, вызванные воздействием радиации. Для этого в особой экстремальной ситуации активируются определенные гены, защищающие растение от этого излучения.

Терраформирование в настоящее время ставит перед многими исследователями серьезные проблемы. С одной стороны, ведутся интенсивные исследования того, может ли целенаправленное изменение климатических условий помочь колонизировать чужие планеты, такие как Марс. С другой стороны, есть и критики, которые говорят, что такие методы превращения Марса в планету, подобную Земле, могут нанести огромный ущерб существующим экосистемам. Потому что до сих пор не ясно, есть ли на Марсе жизнь.