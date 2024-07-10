Новая американская программа межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel оказалась на 81% дороже по сравнению с планами 2020 года.

Когда в сентябре 2020 года был утвержден этап строительства и производства ракетного комплекса Sentinel, стоимость одной ракеты оценивалась в $118 млн, а вся программа — в $77,7 млрд. В январе 2024 года эти цифры были пересмотрены, и новые расчеты показали, что стоимость ракеты составляет $162 млн за экземпляр.

С учетом затрат, связанных с программой, включая командные центры и строительство (реконструкцию) пусковых шахт, средняя цена ракеты сегодня составляет $214 млн. При этом прогнозируемые затраты на всю программу увеличились до $140,9 млрд. Более того, в заявлении Пентагона по этому поводу говорится, что если не будет реакции на эти повышения, то расходы потенциально могут вырасти до $160 млрд. На это 9 июля обратил внимание портал Defence24.

Изображение: Northrop Grumman

Обычно в такой ситуации программу, бюджет которой почти вдвое превышает первоначальные расчеты, приостанавливают. Однако программа Sentinel, призванная заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III, являющиеся важнейшим элементом американской стратегической триады, не имеет альтернативы, и ее реализация должна быть осуществлена вовремя во что бы то ни стало.

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Поэтому Уильям ЛаПланте, заместитель министра обороны по приобретению и снабжению военной техники, лишь отозвал одобрение на этап строительства ряда объектов и приказал реструктурировать программу.

На практике это означает, что весь проект затянется на несколько лет, некоторые части программы будут сокращены, а другие придётся реализовывать более экономично. Ожидается, что процесс установления нового временного плана для всей программы займет от 1,5 до двух лет.

Увеличение стоимости программы произошло в основном за счет затрат, связанных со строительством командных центров и пусковых установок, а не самих ракет. Вот тут-то и начнется поиск наибольшей экономии.

Системы пусковой установки и командного центра должны быть «меньше, проще и экономичнее». Они также должны быть больше похожи на решения, созданные для предыдущей ракеты — Minuteman III, — что позволит сократить сроки разработки и достичь эксплуатационной готовности.

Эксперты подчеркивают, что увеличение стоимости ракетного комплекса Sentinel во многом связано с тем, что американцы десятилетиями не проектировали этот тип оружия с нуля и всё приходится строить заново. Другая программа доставки стратегического ядерного оружия в США, бомбардировщик B-21 Raider, держит свои расходы под контролем еще и потому, что в ней используется опыт программы бомбардировщиков B-2. Было поставлено всего около 20 серийных машин, однако это позволило американцам сохранить соответствующие компетенции в области современного вооружения.