Робот Apple должен иметь возможность передавать сигналы во время вызовов FaceTime и поддерживать «Apple Intelligence».

Многие эксперты из технологической отрасли в настоящее время задаются вопросом, когда iPhone и iPad наконец получат новые функции искусственного интеллекта под названием «Apple Intelligence» (AI). Первые обновления голосового помощника Siri ожидаются осенью.



Другие устройства Apple, такие как Apple Watch, HomePod и Vision Pro, пока не получат никаких функций искусственного интеллекта. Обновление Siri для HomePod считается практичным, потому что умной колонкой было бы легче управлять с помощью голоса. Причина этого, вероятно, в том, что нынешние устройства еще не обладают необходимой производительностью для функций ИИ.





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Вместо HomePod теперь должен появиться другой продукт, который заменит умную колонку. Это выяснил очень хорошо осведомленный о новинках Apple журналист Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, Apple хочет представить совершенно новый продукт, который получит новые функции искусственного интеллекта. Это должен быть настольный робот.

Гурман уже сообщал об этом устройстве. По его словам, производитель смартфонов разработал инновационное настольное устройство для дома, в котором для перемещения дисплея используется робототехника. Идея заключалась в том, чтобы дисплей имитировал движения головы человека, например кивок, во время вызова FaceTime.

«Он также может иметь функции, позволяющие точно выделять одного человека в толпе во время видеозвонка», — сказал Гурман.

Настольный робот призван полностью заменить HomePod. Однако на прошлой неделе также распространились слухи о том, что появится еще один «HomePod с дисплеем». Это может быть одно и то же устройство. Новый HomePod также должен быть оснащен функциями искусственного интеллекта и иметь возможность использовать голосовой ввод.