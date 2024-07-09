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kosmos_news
Игра для Super Nintendo может быть выпущена через 29 лет после запланированного срока
Игра, которая должна была быть выпущена для Super Nintendo, так и не вышла на рынок.

Разработчик Ukiyotei планировал выпустить игру Cooly Skunk для Super Nintendo Entertainment System (SNES) и консоли Super Famicom в Японии около 29 лет назад.
Super Nintendo Entertainment System. Фото: M‑Production/Shutterstock
Однако незадолго до выпуска издатель Visit изменил планы, поскольку популярность Playstation выросла, а Super Nintendo потеряла долю рынка. Поэтому Cooly Skunk так и не была выпущена для SNES, а позже появилась в модифицированной версии под названием Punky Skunk для Playstation.

Теперь есть вероятность, что Cooly Skunk появится в версии для SNES в качестве модуля для Super Nintendo благодаря кампании на сайте для привлечения денежных средств Kickstarter. Создатель кампании заявляет, что теперь права на игру принадлежат ему. Но откуда взялась игра, если она так и не была выпущена?

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Оказывается, демо-версия была выпущена через Satellaview (дополнение к консоли Super Famicom от Nintendo со спутниковым модемом) примерно за три недели до запланированного релиза. Эта технология позволила владельцам SNES в Японии загружать игры и играть в них через спутник.

По данным Kickstarter, эта демо-версия содержала почти все данные из полной игры. Она была просто запрограммирована на возврат игрока на главный экран через определенное время. С помощью нескольких программ версию игры для SNES можно было взломать.

Цель кампании — предложить Cooly Skunk в качестве модуля для SNES. Для этого планируется собрать около 46 000 евро. Уже собрано около 35 000 евро, а кампания продлится 27 дней.

Можно получить игру с модулем домой примерно за 35 евро, хотя может взиматься дополнительная плата за доставку. Примерно за 55 евро можно приобрести прозрачный модуль со светодиодной подсветкой, который выдается только в качестве награды на Kickstarter.

#игры #super nintendo #cooly skunk
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