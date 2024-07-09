Предполагаемая Model Y «Juniper» была сфотографирована пользователем Reddit в помещении компании Tesla.

Слухи о новой Model Y от Tesla ходили уже давно. Первоначально ожидалось, что новый электрокар будет выпущен в этом году, но затем Tesla несколько раз заявляла, что ни одна новая Model Y не появится на рынке в этом году.

Фото: REUTERS

Теперь предполагаемое транспортное средство было обнаружено впервые, а его фотография размещена на платформе Reddit 7 июля. Новая Model Y, которую, как сообщается, сфотографировал пользователь Reddit «JacklJack», также известна как Model Y «Juniper».



Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году. Было продано 1,23 млн машин. Электромобиль обогнал по показателю продаж Toyota Corolla с бензиновым двигателем.

По данным Inside EVs, от Model Y «Juniper» можно ожидать некоторых изменений в дизайне. Некоторые дизайнерские идеи, скорее всего, будут переняты у Model 3. Соответственно, передняя часть Model Y должна быть полностью переработана. Капот будет более сдвинут вниз, машина также получит современные фары.

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Что-то должно измениться и в задней части электрокара. Могут появиться более тонкие задние фонари, а также новые бамперы. Колеса могут получить новый внешний вид, что должно улучшить аэродинамику. Также могут быть новые цвета машины на выбор.

Внутри автомобиля будет больше кнопок, чем раньше, а также появится новое рулевое колесо, сильно напоминающее руль Model 3. Изменится освещение и фурнитура в автомобиле. Сиденья должны иметь охлаждение, как у Model 3.

С точки зрения производительности новая модель, вероятно, характеризуется лучшим ускорением и большей дальностью передвижения. Увеличение запаса хода должно стать возможным благодаря измененной, более плоской передней части автомобиля и новым колесам.