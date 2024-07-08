Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
Видео запуска ракеты было опубликовано впервые. В окончательном виде ракета будет иметь дальность полета до 3000 километров.

Япония работает над гиперзвуковым оружием с 2018 года. Официально это Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), то есть гиперзвуковой планирующий снаряд. В начале июля ATLA, агентство оборонного развития Японии, впервые опубликовало видео испытаний HVGP.


В ролике показано только начало испытаний. Однако это видео подтверждает некоторые анонсированные свойства гиперзвуковой ракеты, которую ATLA ранее показало в анимации. Например, можно видеть, что ракета поднимается очень высоко, прежде чем начать лететь к цели.
Япония хочет использовать новое оружие аналогично противокорабельной ракете «Type 12». Изображение: JSDF Если бы это было не испытание, а штатное оружие, полет продолжался бы так: на большой высоте боевой блок отсоединяется от ракеты-носителя. Далее боевой блок продолжает полет с помощью прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который разгоняет его до скорости более 6100 км/ч (5 Маха, гиперзвуковая скорость). Ракета-носитель необходима, потому что ГПВРД работают только на высоких сверхзвуковых скоростях.

Боевой блок приближается к месту назначения. Прямо над целью он уходит в пикирование под углом 90 градусов. Это решение предназначено для увеличения скорости и, следовательно, силы удара. Кроме того, это вместе с высокой скоростью и случайными маневрами уклонения боевого блока затрудняет перехват.

реклама

На видео также видно, что испытание проводится наземной пусковой установкой недалеко от побережья. Готовое оружие предназначено для использования аналогичным образом. Планируется, что две гиперзвуковые ракеты будут перевозиться на грузовике, который одновременно является и пусковой установкой.

Официально HVGP задумана как оружие для защиты «отдалённых островов» Японии. На самом деле столь дорогое и сложное оружие, вероятно, предназначено для «целей высокой ценности», то есть тактически ценных целей. В данном случае: китайские военные корабли, особенно авианосцы.

Япония является одним из союзников США. В случае военного конфликта даже если она не вмешается напрямую, все равно может стать мишенью для китайских атак, поскольку у США более 30 баз в Японии. Представлены ВВС, морская пехота, флот и армия.

Текущее испытание HVGP состоялось 23 марта 2024 года с союзником США. Ракета была запущена в Калифорнии. Целью испытания было «проверить измерительные системы для будущих стартовых испытаний», сообщает ATLA. США, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы у Японии были мощные системы вооружения, чтобы она могла бороться с Китаем.

США помогают в разработке, но оружие будет полностью производиться в Японии. График амбициозный: гиперзвуковую ракету планируется принять на вооружение уже в 2026 году. Чтобы это произошло, компания Mitsubishi Heavy Industries начала раннее серийное производство компонентов в 2023 году – еще до того, как разработка HVGP была завершена.

Ввод в эксплуатацию будет проходить в несколько этапов. Сначала создается базовая модель. У неё должен быть запас хода от 300 до 500 километров с возможностью простого увеличения до 900 километров. Завершить разработку следующей модели планируется в 2027/2028 году. На этом этапе планируется расширить возможности боевой части и увеличить дальность полета до 2000 километров. Следующая модель появится в 2030/2031 году с дальностью полета 3000 километров.

Китай, в свою очередь, воспринял этот план как угрозу. Имея ракету дальностью 900 километров, Япония могла бы обстреливать Шанхай с побережья. Второй вышеупомянутой модели было бы достаточно, чтобы обстрелять китайскую столицу Пекин. Япония возражает, что Минамитори, один из восточных островов, находится примерно в 1800 километрах от главного японского острова. От Кюсю и Хоккайдо (к югу и северу от главного острова Хонсю) расстояние составляет около 2500 километров.

Поскольку Япония является островом и в настоящее время не ожидает вторжения Северной Кореи или Китая с помощью десантных кораблей, меры защиты сосредоточены на морских и воздушных целях. Поэтому над рельсотроном тоже ведется работа.

Идея состоит в том, что фундаментальные исследования будут использованы для создания рельсотрона, который заменит традиционные корабельные орудия, т.е. будет использоваться для морского боя. Также будет версия, способная перехватывать самолеты, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Концепция также предусматривает рельсотрон наземного базирования, защищающий побережье от кораблей.

Япония сотрудничает не только с США, но также с Францией и Германией в разработке своего рельсотрона. Цель сотрудничества – как можно быстрее подготовить рельсотроны к использованию.

#оружие #япония #военная техника #гиперзвуковая ракета
+
Написать комментарий (0)
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
ВС РФ уничтожили ракетами ОТРК «Искандер» сразу три установки РСЗО M142 HIMARS в Херсонской области
Army Recognition: Эстония разрабатывает систему ПВО с использованием искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
5
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
1
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
4
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
5
Телескоп Уэбба раскрывает тайны галактического трио, существовавшего миллиарды лет назад
+
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Часы Galaxy Watch 7 могут оснащаться функцией мониторинга уровня глюкозы в крови
+
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro предложат улучшенный звук и новый дизайн
2

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
21
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
7
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Windows XP в 2024 году - Часть 1
14
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
21
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
3
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Глушков
00:49
Посикать на ьублика- это дело святое!
Ryzen 9 9900X оказался быстрее Core i9-14900KS в одноядерном тесте Geekbench 6
REY_B_
00:30
Ну.. там речь идёт не только об военном сотрудничестве. В первую очередь там речь о замещении вымирающих японцев филиппинцами. Процесс конечно небыстрый, но он идёт
Филиппины заявили, что пакт по обороне с Японией перешел на новый уровень
Мимо
00:29
Он не может... У него попа болит куртитить пэдальки.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Мимо
00:28
Если бы ты, ципса, меньше в глазки ёпсся, то увидел бы на видео такую ракету, которой ВС РФ атаковать хрюкуев никак не могло.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Николай Воловод
00:25
Давайте сразу телек с сенсорным экраном выпускайте, чего мелочиться? Ну как эту бандуру с собой в рюкзаке тягать? Я каждый раз как из дома выхожу беру с собой 11" Айпад, потому что вдруг куда-то сяду ...
Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra могут стать единственными флагманскими планшетами Samsung
Мимо
00:24
Любрикант для своего очка прикупи.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Мимо
00:15
Ципса, ты в глазки ипёшься? На видео - нос заострённый. Кроме того, соотношение длины ракеты к условному радиусу(длинное и тонкое) говорит том, что это не Х-101, а что-то зенитное. Адназначна.
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
Зю
00:14
Сам дура
Windows XP в 2024 году - Часть 1
lighteon
00:09
Так блог для общения и ведут обычно)
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Зю
00:07
Вообще, рефлексии нужно учить с детства, чтобы потом 40-летние мужики не спрашивали: а нас за шо??? Так что всё правильно делают.
В украинских школах с 1 сентября будут проводиться "Уроки счастья"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем