Видео запуска ракеты было опубликовано впервые. В окончательном виде ракета будет иметь дальность полета до 3000 километров.

Япония работает над гиперзвуковым оружием с 2018 года. Официально это Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), то есть гиперзвуковой планирующий снаряд. В начале июля ATLA, агентство оборонного развития Японии, впервые опубликовало видео испытаний HVGP.





В ролике показано только начало испытаний. Однако это видео подтверждает некоторые анонсированные свойства гиперзвуковой ракеты, которую ATLA ранее показало в анимации. Например, можно видеть, что ракета поднимается очень высоко, прежде чем начать лететь к цели.

Япония хочет использовать новое оружие аналогично противокорабельной ракете «Type 12». Изображение: JSDF Если бы это было не испытание, а штатное оружие, полет продолжался бы так: на большой высоте боевой блок отсоединяется от ракеты-носителя. Далее боевой блок продолжает полет с помощью прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который разгоняет его до скорости более 6100 км/ч (5 Маха, гиперзвуковая скорость). Ракета-носитель необходима, потому что ГПВРД работают только на высоких сверхзвуковых скоростях.

Боевой блок приближается к месту назначения. Прямо над целью он уходит в пикирование под углом 90 градусов. Это решение предназначено для увеличения скорости и, следовательно, силы удара. Кроме того, это вместе с высокой скоростью и случайными маневрами уклонения боевого блока затрудняет перехват.

реклама

На видео также видно, что испытание проводится наземной пусковой установкой недалеко от побережья. Готовое оружие предназначено для использования аналогичным образом. Планируется, что две гиперзвуковые ракеты будут перевозиться на грузовике, который одновременно является и пусковой установкой.

Официально HVGP задумана как оружие для защиты «отдалённых островов» Японии. На самом деле столь дорогое и сложное оружие, вероятно, предназначено для «целей высокой ценности», то есть тактически ценных целей. В данном случае: китайские военные корабли, особенно авианосцы.

Япония является одним из союзников США. В случае военного конфликта даже если она не вмешается напрямую, все равно может стать мишенью для китайских атак, поскольку у США более 30 баз в Японии. Представлены ВВС, морская пехота, флот и армия.

Текущее испытание HVGP состоялось 23 марта 2024 года с союзником США. Ракета была запущена в Калифорнии. Целью испытания было «проверить измерительные системы для будущих стартовых испытаний», сообщает ATLA. США, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы у Японии были мощные системы вооружения, чтобы она могла бороться с Китаем.

США помогают в разработке, но оружие будет полностью производиться в Японии. График амбициозный: гиперзвуковую ракету планируется принять на вооружение уже в 2026 году. Чтобы это произошло, компания Mitsubishi Heavy Industries начала раннее серийное производство компонентов в 2023 году – еще до того, как разработка HVGP была завершена.

Ввод в эксплуатацию будет проходить в несколько этапов. Сначала создается базовая модель. У неё должен быть запас хода от 300 до 500 километров с возможностью простого увеличения до 900 километров. Завершить разработку следующей модели планируется в 2027/2028 году. На этом этапе планируется расширить возможности боевой части и увеличить дальность полета до 2000 километров. Следующая модель появится в 2030/2031 году с дальностью полета 3000 километров.

Китай, в свою очередь, воспринял этот план как угрозу. Имея ракету дальностью 900 километров, Япония могла бы обстреливать Шанхай с побережья. Второй вышеупомянутой модели было бы достаточно, чтобы обстрелять китайскую столицу Пекин. Япония возражает, что Минамитори, один из восточных островов, находится примерно в 1800 километрах от главного японского острова. От Кюсю и Хоккайдо (к югу и северу от главного острова Хонсю) расстояние составляет около 2500 километров.

Поскольку Япония является островом и в настоящее время не ожидает вторжения Северной Кореи или Китая с помощью десантных кораблей, меры защиты сосредоточены на морских и воздушных целях. Поэтому над рельсотроном тоже ведется работа.

Идея состоит в том, что фундаментальные исследования будут использованы для создания рельсотрона, который заменит традиционные корабельные орудия, т.е. будет использоваться для морского боя. Также будет версия, способная перехватывать самолеты, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Концепция также предусматривает рельсотрон наземного базирования, защищающий побережье от кораблей.

Япония сотрудничает не только с США, но также с Францией и Германией в разработке своего рельсотрона. Цель сотрудничества – как можно быстрее подготовить рельсотроны к использованию.