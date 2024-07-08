Здание Timber Peak будет оснащено решениями для низкого энергопотребления.

UBM Development, один из ведущих девелоперов проектов деревянного строительства в Европе, объявляет о закладке фундамента деревянного гибридного (совмещающего в себе ряд различных концепций) высотного здания Timber Peak. Деревянное гибридное здание будет построено в Майнце, столице земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Оно будет иметь высоту 40 метров и 12 этажей.

Фото: HH Vision

В Майнце никогда не было такого высокого деревянного гибридного дома. Компания UBM Development утверждает, что начало строительства достигло важной вехи всего через четыре месяца после получения разрешения на возведение здания. Высотное здание Timber Peak будет иметь общую площадь 9 400 квадратных метров с гибкой планировкой.

Строители хотят создать пространство для различных инновационных инфраструктурных решений. Планируются просторные помещения с натуральными деревянными поверхностями и высокой долей дневного света, инфраструктура для зарядки электромобилей на 40 парковочных мест и терраса на крыше с панорамным видом. Сдать здание планируют в четвертом квартале 2025 года.

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Высотное здание должно экологически чисто функционировать в процессе эксплуатации. Была разработана интегративная низкоэнергетическая концепция, объединяющая различные возобновляемые источники энергии, такие как фотоэлектрическая энергия, геотермальная энергия и адиабатическое охлаждение. Целью является минимальное потребление энергии при максимальной самодостаточности и низких, надежно рассчитываемых затратах.

«Наш стратегический подход включает в себя высочайший уровень строительного интеллекта и уникальные архитектурные особенности, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения гибкого использования пространства», — говорит Дэвид С. Кристманн, генеральный директор UBM Development Germany.

UBM хочет развивать дальнейшие проекты деревянного строительства в таможенном порту Майнца с упором на «зеленое» строительство и «умные» офисы, включая жилой дом Havn с 44 кондоминиумами. Всего компания приобрела четыре строительных участка, на которых планируется застроить более 42 000 м² площадей: 75% жилых площадей и 25% коммерческих и офисных площадей. После завершения ожидается выручка от продаж в размере более 300 миллионов евро.