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kosmos_news
Elektrifly запустила коммерческие рейсы на электросамолётах между Германией, Бельгией и Нидерландами
Теперь можно летать на электрическом самолете между Германией, Бельгией и Нидерландами за 120 евро

На прошлой неделе началась двухмесячная тестовая эксплуатация полностью электрических самолетов, рейсы на которые может забронировать каждый пассажир. Речь идет о маршрутах между аэропортами Маастрихта (Нидерланды), Льежа (Бельгия) и Аахена (Германия). Пилотный проект организован компанией Elektrifly. Цель проекта — популяризация электрополетов; компания не ожидает от этого проекта особо высоких прибылей.
Изображение: Electrify.store
Используется двухместный самолет Pipistrel Velis Electro, в котором есть место только для одного пассажира (второе место, естественно, забронировано за пилотом). Ожидается, что трансграничными рейсами будут пользоваться, в частности, деловые люди.

Расстояние полета между аэропортом Маастрихта и аэропортом города Ахена (Мерцбрюк) составляет около 30 километров, а из Аахена в Льеж — около 50 километров. Перелет стоит 120 евро и бронируется через приложение. Обратный перелет стоит 160 евро.

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В услугу входит встреча пассажиров электромобилем NIO и транспортировка их к месту назначения в радиусе 15 километров от аэропорта.
На электромобиле пассажиров отвезут к месту назначения в радиусе 15 километров аэропорта. Изображение: Electrify.store
К сожалению, поскольку в самолет можно загрузить всего 178 килограммов, пассажиры не могут взять с собой много багажа. Одной из причин этого является то, что батареи по-прежнему тяжелые и занимают много места.

В будущем аккумуляторные технологии могут помочь самолетам Pipistrel стать более мощными, поскольку новые батареи занимают меньше места и имеют более высокую плотность энергии. Новая батарея AIT должна быть интегрирована в крыло такой машины к следующему году.

#технологии #авиация #самолеты #электросамолеты #электричекие самолеты
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