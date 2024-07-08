Крупнейшие на сегодняшний день ветряные турбины в мире, будут установлены на морской ветряной электростанции в Германии.

Китайская компания Mingyang Smart Energy будет поставлять турбины для немецкой морской ветряной электростанции Waterkant. Об этом сообщил менеджер проекта и инвестиционный фонд Luxcara.

Морская ветряная электростанция. Источник изображения: REUTERS

Немцы хотят установить 16 турбин мощностью до 18,5 мегаватт (МВт) каждая. В настоящее время они входят в число самых больших и мощных ветряных турбин в мире. Роторы будут иметь диаметр 260 метров (это одна из ключевых частей агрегата – вал с жестко закрепленными колесами компрессора и турбины).

Ветряная электростанция будет построена примерно в 90 километрах от острова Боркум (расположен в Северном море) и сможет обеспечивать общую мощность почти 300 МВт. По данным Omexom Offshore (ответственная за планирование и реализацию проекта в целом компания), начало работы ветряных турбин запланировано на 2028 год.

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То, что в таком проекте используются китайские ветряные турбины, является новинкой.



«Мы первые, но не последние, кто ввел в эксплуатацию продукцию китайских производителей», — сказала изданию Handelsblatt руководитель инвестфонда Luxcara Александра фон Бернсторфф.

Другого варианта просто нет, поскольку высокий спрос на комплектующие можно удовлетворить только с помощью китайских компаний. По данным Handelsblatt, Комиссия ЕС с обеспокоенностью следит за проектом. С одной стороны, существуют опасения по поводу безопасности, но с другой – опасения усиления зависимости от Китая.

Компания Mingyang Smart Energy известна производством гигантских ветряных турбин. Чем большую площадь может «обработать» ветряная турбина, тем больше электроэнергии она сможет произвести.

Эти гигантские турбины в основном используются в морских системах. В целом ветряные турбины, расположенные у побережья в море, более эффективны, чем ветряные турбины на суше. С одной стороны, это связано с тем, что над морем нет объектов, способных ослабить ветер. С другой стороны, морские ветряные турбины могут быть выше и больше по размеру, поскольку они не портят окружающий вид.