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kosmos_news
Три четверти граждан Италии выступают против атомной энергетики
Итальянцы не хотят ядерной энергетики, следует из опроса Ipsos.

75 процентов итальянцев считают, что ядерная энергия в настоящее время не является жизнеспособным решением проблем в энергетике и не является альтернативой ископаемому топливу, поскольку она слишком опасна. 

Таковы результаты опроса, представленного мировым лидером в области маркетинговых исследований Ipsos. Исследование было опубликовано на этой неделе; оно подготовлено по заказу Лиги защиты окружающей среды (Legambiente) в Риме.

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АЭС "Латина"  


Более половины участников опроса выразили мнение, что правительству следует делать гораздо больше для производства возобновляемой энергии. Лишь четверть итальянцев поддерживают возвращение к атомной энергетике. О намерении возобновить работу в этом направлении объявило в прошлом году правительство Джорджии Мелони.

В апреле этого года итальянская энергетическая компания ENI объявила, что планирует построить первую электростанцию, использующую ядерный синтез, в начале 2030-х годов.

Италия отказалась от атомной энергии более 30 лет назад в результате референдума, проведенного после чернобыльской катастрофы в 1986 году. Большинство граждан тогда проголосовали против атомной энергетики. Ранее на территории Италии действовали четыре АЭС, все они были закрыты.

#италия #аэс #ядерная энергетика #атомная энергия
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