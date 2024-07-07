Компания GE Hitachi является разработчиком технологии BWRX-300.

Компания Aecon — подрядчик нового ядерного блока с реактором BWRX-300 в канадском Дарлингтоне — уже приступила к работам на строительной площадке. Как сообщил вице-президент компании Грег Теде, на данный момент для этих работ не требуется лицензия регулирующего органа.

Фото: Nuclear.gepower.com

Помимо Aecon, инженером-подрядчиком является AtkinsRealis, а разработчиком реактора GE — Hitachi Nuclear Energy (GEH). Как пояснили в компании, в течение прошлого года на строительной площадке в Дарлингтоне продолжались подготовительные работы и расчистка территории. Недавно начались передовые работы, которые пока не требуют лицензирования ядерного регулятора. К ним относятся, например, некоторые раскопки в местах, где будет располагаться реактор или система охлаждения. Известно, что на месте работают более 100 человек и тяжелая техника.



«Мы заказали тяжелые краны для строительства так называемого ядерные острова, некоторые виды тяжелой спецтехники, устройства для бурения тоннелей, по которым к реактору будет поступать охлаждающая вода из озера Онтарио», — рассказал вице-президент Aecon.

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Для начала работ по ядерной части требуется разрешение канадского ядерного регулятора CNSC. Оператор нового энергоблока Ontario Power Generation рассчитывает получить его в начале 2025 года.



«Тогда работы начнутся полным ходом. Прежде всего, будет сделана траншея глубиной почти 35-40 м для корпуса реактора, а затем произведена заливка бетоном», — сказал Теде.

Он добавил, что параллельно Aecon работает и в других областях, например, изучает проектирование здания реактора, что требует тесного сотрудничества с GE Hitachi, которая является разработчиком технологии BWRX-300.

Aecon — одна из ведущих канадских компаний в атомной энергетике. Например, она работает над программой реконструкции реактора CANDU (Canada Deuterium Uranium) на атомных электростанциях в провинции Онтарио.

Компания также работала над проектом Vogtle — только что построенной в США атомной электростанции с реакторами AP1000 Westinghouse. Они поставили туда ряд модулей, построенных на заводах для новых блоков, содержащих клапаны, трубопроводы, приводы и т. д. В случае с реакторами AP1000 компания сохранила возможность производить определенные элементы. В течение 12-18 месяцев Aecon покажет собственную смету, потенциальный график, последовательность процесса строительства, набор рисков и т.д.

BWRX-300 принадлежит к семейству реакторов с кипящей водой (BWR). В то же время из-за относительно небольшой мощности (300 МВт) его относят к так называемым SMR – малым модульным реакторам. Первый такой реактор будет построен в Дарлингтоне. Следующий должен быть построен в Польше к концу десятилетия.

Что касается Польши, то в декабре 2023 года местное Министерство климата и окружающей среды выпустило так называемое принципиальные решения по шести локациям для блоков с BWRX-300.



