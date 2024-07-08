Код в серверной части Apple содержит ссылку на ранее неизвестный продукт.

Код, обнаруженный в серверной части Apple, указывает на разработку нового продукта, который стал предметом множества дискуссий. Как сообщает портал MacRumors, это устройство с идентификатором «HomeAccessory17,1.».

Изображение: REUTERS

Название напоминает HomePod, который имеет идентификатор «AudioAccessory». Вот почему логично, что это будет колонка HomePod с дисплеем. Слухи о таком продукте ходили уже давно. Устройство также должно быть оснащено версией программного обеспечения tvOS — аналогично предыдущим колонкам Homepod.

Но код раскрывает еще больше. Обозначение «17.1» указывает на то, что загадочное устройство будет оснащено будущим чипом A18. Он также будет установлен в новых iPhone.

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Чип поддерживает инструмент искусственного интеллекта Apple Intelligence. Поэтому вполне понятно, что Apple будет использовать это устройство для внедрения интеллектуального дисплея для домашнего использования, который управляется голосом и имеет возможности искусственного интеллекта.

Эта утечка также поднимает вопрос о том, как Apple будет продвигать устройство в Европе. Apple Intelligence в настоящее время не предлагается в ЕС по соображениям защиты данных. Продавать устройство без функций ИИ, похоже, не имеет особого смысла. Однако нельзя исключать, что Apple Intelligence появится в Европе в обозримом будущем.

Кроме того, портал MacRumors обнаружил свидетельства существования двух новых моделей AppleTV. Предполагается, что эти цифровые медиаплееры, а также возможная колонка HomePod с дисплеем могут быть представлены в рамках презентации iPhone в сентябре.