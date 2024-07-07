Огненный шар наблюдался над значительной частью Турции и был снят на видео многими людьми.

В пятницу вечером, 5 июля, огненный шар вызвал переполох в нескольких районах Турции. Многочисленные видеоролики в социальных сетях показывают светящийся объект в небе. Сообщалось о наблюдениях метеора в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара, среди других.







Сначала было непонятно, о чем идет речь. Позже Турецкое космическое агентство подтвердило на платформе X, что это был горящий метеор. Он даже вызвал звуковой удар. Несколько человек вблизи траектории полета объекта сообщили, что слышали задержанный звуковой удар, что позволяет предположить, что метеориты от этого огненного шара могли достичь Земли.

Свечение в этом случае было особенно красочным. Цвета, которыми светится такой объект, зависят от разных факторов. К ним относятся химический состав породы, ее скорость, а также другие газы в атмосфере.

Чем быстрее движется объект, тем интенсивнее свечение при его попадании. Первоначально было неясно, упали ли части объекта на землю.

реклама

Огненные шары или сферы — особенно яркие метеоры. Причиной их яркости является чрезвычайная скорость, с которой эти объекты сталкиваются с атмосферой. Даже самые медленные метеоры движутся со скоростью 10 миль в секунду, что намного быстрее любого выстрела из огнестрельного оружия.



В некоторых случаях огненные шары могут достигать даже поверхности Земли. По оценкам некоторых экспертов, тот, что наблюдали над Турцией в конце этой недели, был размером с небольшой автомобиль перед тем, как войти в атмосферу Земли. Согласно компьютерным моделям, он сгорел в атмосфере. Однако до сих пор не было никаких сообщений об обнаружении метеоритов на Земле.

Огненные шары не редкость. Ежедневно в атмосферу Земли попадает несколько тысяч метеоров различных размеров. Однако подавляющее большинство сгорает над океанами и малонаселенными регионами или их невозможно увидеть днем.

Время падения метеорита неудивительно. В августе достигают своего пика некоторые более крупные метеорные потоки — в том числе, например, Персеиды, которые ежегодно перемещаются по небу.