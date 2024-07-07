Сообщается, что автомобиль под названием Madusan проезжает 720 км, но, кажется, он произведен все же не в КНДР.

Северная Корея разработала свой первый электромобиль, говорится в видеоролике, в котором показаны многочисленные достижения северокорейских компаний. Помимо драгоценных металлов, других полезных ископаемых и современных смартфонов, в ролике также представлен элегантный электромобиль.







Сообщается, что электромобиль под названием Madusan имеет запас хода 720 километров. Но если внимательно присмотреться к машине, то можно увидеть несколько странных вещей.



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Логотип на электромобиле закрасили с помощью фотошопа или в подобном редакторе. Вероятно, ретушь призвана скрыть тот факт, что автомобиль вовсе не является продуктом Северной Кореи.

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Скорее всего, Madusan на самом деле является BYD Han. Сравнив задние фонари и переднюю часть, трудно отрицать, что северокорейский автопром предлагает китайский электромобиль как собственное достижение.

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Кстати, видео появилось на сайте «Внешняя торговля КНДР». Это сайт северокорейского журнала, который считается внешнеторговым изданием властей страны. По данным китайских СМИ, речь идет о компании или организации под названием «Мадусанская экономическая федерация».

Что это на самом деле означает, не совсем ясно. С одной стороны, «Мадусанская экономическая федерация» должна предлагать северокорейскую продукцию на мировом рынке, а с другой стороны, в Северную Корею должна импортироваться продукция – например, автомобили.

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Это не первый случай, когда автомобили BYD замечают в Северной Корее. Когда в 2011 году умер тогдашний лидер Ким Чен Ир, десятки тысяч плачущих людей собрались в Пхеньяне на похоронную церемонию. В кортеже, сопровождавшем тело главы государства, также были полицейские машины BYD. Кстати, логотип тогда еще не был заклеен.