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kosmos_news
Спутник Юпитера Ио полон лавовых озер
Новые данные космического зонда «Юнона» (от англ. Juno, Jupiter Polar Orbiter) показывают, сколько лавовых озер находится на поверхности спутника Юпитера.

Спутник Юпитера Ио может считаться идеальным местом для любителей вулканов — если бы не средняя температура -143 °С, серная атмосфера и радиация, парализующая любую электронику. К тому же там множество лавовых озер, и становится понятно, почему НАСА называет Ио «адским спутником».
Ио. Фото: НАСА

Согласно недавнему исследованию, гигантские лавовые озера существуют на Ио повсюду. По данным исследователей, около 3% поверхности Ио состоит из лавовых озер. Это удалось выяснить с помощью инструмента JIRAM. Он расположен на зонде для исследования Юпитера «Юнона». JIRAM использовался для получения инфракрасных изображений Ио во время облетов в мае и октябре 2023 года.

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Для лавовых озер Ио характерно то, что они в основном покрыты коркой. Однако по краям лава жидкая. Теория образования таких объектов заключается в том, что магма поднимается и опускается в озерах. Это изменение уровня приводит к разрыву коры по краям, из-за чего там можно увидеть жидкую лаву.
Типичное лавовое озеро на Ио, записанное JIRAM. Яркое кольцо — это жидкая лава на краю озера. Фото: НАСА
Это изменение уровня, скорее всего, будет происходить циклично и связано с огромным подземным хранилищем магмы, которая питает множество лавовых озер через системы туннелей — по сути, спутниковая версия приливов и отливов на Земле. Подобно тому, как Луна ответственна за земные приливы и отливы, на Ио гравитационное притяжение Юпитера и других его крупных спутников — Каллисто, Европы и Ганимеда — может быть виновато в подъёме и падении подземной магмы.

В результате этого постоянного движения, стенки озер выросли до нескольких сотен метров, предполагают исследователи. Это могло бы объяснить, почему лавовые озера до сих пор не переполнились, несмотря на продолжающийся активный вулканизм на Ио.

НАСА недавно показало, как выглядит лавовое озеро. В анимации показан Патера Локи. Это лавовое озеро длиной 200 километров с островами:



Космический зонд «Юнона» стартовал с Земли в 2011 году. Он находится на орбите Юпитера с 2016 года. После завершения своей основной миссии НАСА решило провести близкие облёты спутников Ганимеда, Европы и Ио, начиная с 2021 года. Ранее существовали опасения, что путешествие к этим лунам может подвергнуть «Юнону» слишком сильному радиационному воздействию и повредить инструменты зонда.

Окончание миссии запланировано на сентябрь 2025 года, если «Юнона» к тому времени будет еще работать. Затем зонд должен контролируемым образом упасть в атмосферу Юпитера и сгореть. Это сделано для того, чтобы не допустить падения нестерильного зонда на один из спутников Юпитера и заражения его микроорганизмами с Земли.

#космос #астрономия #спутник #юпитер #ио
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