Центральные компоненты ИТЭР собраны, но ввод в эксплуатацию отложен еще на 14 лет. В проекте участвует и Россия.

Крупнейший в мире термоядерный реактор ИТЭР не только многократно превышает первоначально запланированный бюджет, но и запланированный график ввода в эксплуатацию приходится снова отодвигать. Тем не менее в последние несколько дней появился повод для празднования.

Крупнейший в мире термоядерный реактор отмечает важную веху

Наконец удалось установить центральные компоненты «искусственного солнца», как называют этот реактор специалисты по ядерной энергетике. Массивные тороидальные катушки уже готовы и с энергией магнитного поля в 41 миллиард джоулей представляют собой самый сильный искусственный магнит, когда-либо созданный.

Успешно установлено 19 таких магнитных катушек

Каждая из этих сверхпроводящих магнитных катушек имеет высоту 17 метров, ширину 9 метров и весит 360 тонн. В катушках находятся провода общей длиной более 87 тысяч километров. В процессе эксплуатации эти кабели необходимо охлаждать до -269 °С.

Реактор ИТЭР предназначен для выработки энергии за счет синтеза атомов водорода, имитируя работу Солнца. Для этого водородную плазму нагревают до 150 миллионов градусов Цельсия. Цель экспериментальной установки — подготовить почву для будущих термоядерных электростанций, способных вырабатывать электроэнергию.

Таким образом устроены 19 магнитных катушек. Фото: ИТЭР

Строительные работы начались на юге Франции в 2007 году. Первые испытания под полной нагрузкой вообще-то должны были состояться в 2020 году. До сих пор говорилось, что первая плазма должна быть получена в 2025 году. Но проект не удавалось реализовать.

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В проекте ИТЭР теперь ожидают, что полная магнитная энергия не может быть выработана ранее 2036 года. Операции по синтезу дейтерия и трития запланированы на 2039 год. Об этом сообщил консорциум ИТЭР в пресс-релизе.

В нем говорится, что запланированная первая плазма в следующем году в любом случае будет лишь коротким испытанием низкоэнергетической машины. Новый график теперь призван вывести на старт более совершенную машину.

В проекте ИТЭР участвуют 35 стран. Помимо всех стран-членов ЕС и США, сюда также входят Великобритания, Швейцария, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Россия. Первоначально планировалось, что проект ИТЭР завершится через 10 лет и будет иметь бюджет в $6 млрд. Сейчас он вырос до более чем $22 млрд.

По данным ИТЭР, уже некоторое время было ясно, что запланированный график невозможно выдержать. Пандемия и проблемы с качеством отдельных деталей привели к задержкам. Ожидается, что новый график повлечет за собой дополнительные расходы в размере нескольких миллиардов долларов.