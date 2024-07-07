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kosmos_news
Человекоподобный робот Figure 01 на заводе BMW научился исправлять собственные ошибки
На новом видео показано, как робот Figure 01 выполняет задачи, с которыми обычно легко справляются люди.

В январе компания Figure сообщила, что ее робот вскоре будет работать в BMW.
Figure 01 на заводе BMW. Фото: Figure 
На этой неделе появилась новая информация о роботе. На опубликованном в начале июля видео показано, как человекоподобный робот Figure 01 выполняет свою работу на автозаводе.



Фотографии и видео были сделаны на заводе BMW в Спартанберге, который расположен в Южной Каролине. Они показывают Figure 01 в действии. Работает машина очень медленно. На текущем этапе речь идет не о том, чтобы как можно быстрее выполнять несложные задачи, а скорее о том, чтобы научиться как можно большему.

Согласно Figure, робот осуществляет движения с помощью нейронных сетей. Таким образом, движения не запрограммированы заранее, и Figure 01 не управляется удаленно. С помощью нейросети он научился во время сборки правильно вставлять в автомобиль определенные запчати. Он научился поднимать, удерживать и транспортировать два предмета одновременно.

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Робот также способен исправлять свои ошибки. Если часть элемента неправильно расположена, он толкает ее в правильном направлении. Конечно, для человека в этом нет ничего особенного, но то, что робот учится самостоятельно осуществлять физическую деятельность и при необходимости вносить улучшения, — это большой прорыв в робототехнике.

Чтобы всё это работало, искусственный интеллект и распознавание изображений должны хорошо действовать вместе. Нейронные сети Figure 01 обрабатывают 10 изображений в секунду, которые робот снимает с помощью своих камер. Это означает, что робот «видит» практически в реальном времени. Чтобы правильно выполнять движения, в его суставы подается 200 команд в секунду.

Ранее Figure 01 научился готовить кофе. Он научился управлять капсульной кофемашиной, наблюдая за людьми в течение 10 часов. В этом случае также никакое движение не было заранее запрограммировано или предписано сделать с помощью пульта дистанционного управления.

У Figure 01 рост 1,6 метра, весит он 60 килограммов и может нести 20 килограммов. Если он не подключен к сети, батареи хватает на 5 часов. Он служит испытательной моделью для компании Figure, позволяющей определить, как робот ведет себя в искусственно созданной среде и насколько хороши его способности к обучению.

Последующие модели должны быть быстрее и способны выдерживать более высокие нагрузки. По словам Figure, цель таких роботов — не заменить людей, а скорее заполнить рабочие места, которые люди не хотят выполнять и где наблюдается нехватка персонала. Сюда входят опасные и монотонные задания. 

Таким образом, роботы будут в первую очередь использоваться в промышленном производстве, транспортной логистике, складских работах и розничной торговле. Позже могут быть добавлены более сложные задачи, такие как круглосуточный уход за пациентами и пожилыми людьми.

#технологии #автомобили #робототехника #робот #bmw #figure
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