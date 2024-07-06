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kosmos_news
Центры обработки данных ИИ Google требуют много энергии, поэтому увеличиваются вредные выбросы
Искусственный интеллект — это пожиратель энергии, который может разрушить амбициозные цели компании в области экологии.

Три года назад Google объявил о своей амбициозной цели – добиться нулевых выбросов к 2030 году (говоря простыми словами, чистый нулевой уровень выбросов означает сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня, максимально приближенного к нулю ). Это означало, что компания считалась пионером в технологической отрасли, когда дело касалось целей защиты климата. Однако, чтобы действительно достичь этой цели, Google должен добиться существенного разворота тенденции.


Отчет, опубликованный на этой неделе, показывает, что выбросы Google в настоящее время снова растут, увеличившись на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Если сравнить эти значения с 2019 годом, выбросы фактически увеличились на 48 процентов.

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По данным информационного агентства Associated Press, Google называет причиной массового увеличения высокие потребности центров обработки данных в энергии для искусственного интеллекта (ИИ). Они потребляют много электроэнергии, что увеличивает выбросы Google. Руководитель Google по экологическому развитию Кейт Брандт призналась информационному агентству, что цель по нулевым выбросам к 2030 году в настоящее время чрезвычайно амбициозна.



«Мы знаем, что это будет непросто сделать и что нам нужно продолжать совершенствовать наш подход. Нам приходится жить со многими неопределенностями, включая неопределенность относительно будущего воздействия ИИ на окружающую среду», — сказала Брандт.

По оценкам некоторых экспертов, быстрое расширение центров обработки данных, необходимых для реализации проектов ИИ, может помешать усилиям по переходу на чистую энергию. Что касается центров обработки данных, то некоторые электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые фактически должны быть закрыты, должны оставаться в эксплуатации в течение более длительного периода времени. Кроме того, новые дата-центры часто строятся там, где дешевле всего электричество.

Однако не все так плохо в энергетическом балансе Google: компании удалось увеличить долю энергии из возобновляемых источников. В прошлом году 64 процента энергии центров обработки данных было получено из возобновляемых источников.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребность центров обработки данных в энергии, необходимой для ИИ, может удвоиться к 2026 году. Помимо Google, требования к энергии для новых центров обработки данных также представляют собой проблему для других технологических компаний. Выбросы Microsoft увеличились на 29 процентов с 2020 года, как пояснила компания в своем отчете, опубликованном в мае.

#технологии #google #искусственный интеллект
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