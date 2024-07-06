Китайский J-31B является аналогом американского F-35. Новый самолет готов к использованию.

Ожидается, что новый китайский истребитель пятого поколения, официально получивший название J-31B Gyrfalcon (переводится как «Кречет», крупнейший в мире вид соколов), будет полностью разработан и готов к использованию в военных целях. Об этом сообщает производитель Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

Одно из первых изображений китайского истребителя-невидимки J-31B. Источник изображения: Шэньянская авиастроительная корпорация

Информацию подтвердило государственное телевидение Китая, сообщает South China Morning Post (SCMP). Gyrfalcon призван дополнить J-20, флагман китайских ВВС.

На машине присутствует надпись J-31B. Однако на более ранних изображениях самолеты имели обозначение FC-31. Тот факт, что теперь истребитель имеет обозначение J, является показателем того, что он соответствует формальным требованиям для военного использования и получил свое официальное название, пояснил SCMP военный эксперт Фу Цяньшао.

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Ранее в средствах массовой информации неоднократно упоминались наименования J-31 или J-35 (для авианосного варианта), однако эти названия не были официальными.

Вполне вероятно, что Китай разрабатывает несколько вариантов J-31. На это же указывает и тот факт, что самолет на текущих снимках имеет в конце букву «В». Однако до конца неясно, будет ли это обычный или авианосный вариант.

Основываясь на изображениях, аналитик Ши Хун предполагает, что это обычный вариант, влетающий с аэродрома. Он делает вывод об этом, анализируя переднюю часть шасси. Там только одна шина — конструкция, больше подходящая для самолетов наземного базирования.

Двойные шины необходимы из-за более высокой нагрузки на авианосцы. Самолеты там взлетают на катапультах, т. е. с максимально возможным ускорением с места. При приземлении используется страховочный трос, позволяющий как можно быстрее замедлить движение. Оба действия создают большую нагрузку на шины.

На новых изображениях также можно увидеть боковые отсеки вооружения самолета. В каждом из них есть место как минимум для 2 ракет. В главную установку еще можно загрузить как минимум 4 ракеты «воздух-воздух».

Долгое время считалось маловероятным, что самолет вообще появится в наземной версии. Лишь осенью 2023 года фотографии прототипа предоставили конкретные доказательства этого.

Ввод машины в эксплуатацию сделает Китай второй страной, имеющей на вооружении два разных истребителя-невидимки. Только у США есть 2 таких истребителя, а именно F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Предполагается, что Китай также хочет экспортировать Gyrfalcon. Уже существует конкретный интерес со стороны таких стран, как Пакистан. В январе глава ВВС Пакистана объявил, что они хотят приобрести J-31. Другие страны также могут быть заинтересованы в новом самолете, поскольку выбор истребителей-невидимок 5-го поколения ограничен.

Можно упомянуть, например, китайский J-20, российский Су-57 и американский F-35. J-20 до сих пор был слишком большим и слишком дорогим для большинства заинтересованных в такой военной технике стран. Меньший по размеру и, вероятно, более дешевый J-31 мог бы быть более привлекательным.