Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Hitashi показала самый большой электрический самосвал весом 160 тонн
От мини-экскаваторов до огромных строительных машин — вся спецтехники теперь становится электрической. Дизель-электрические транспортные средства набирают популярность.

Самосвал EH4000 японского производителя Hitachi благодаря своим габаритам считается самым крупным в своем роде. Его ширина составляет более 9 метров (как 4 внедорожников), длина - 14 метров, а масса без нагрузки - более 160 тонн.
Работающий на аккумуляторах самосвал от Hitachi. Фото: Hitashi 
Строительная машина с недавних пор также стала полностью электрической. По данным компании, «первый в мире сверхбольшой самосвал, полностью работающий от аккумулятора», работает на восьмом по величине в мире медном руднике в Замбии.

Электросамосвал завершает испытательную эксплуатацию на этом объекте. Рядом с ним проходят испытания несколько дизель-электрических самосвалов одной модели, которые тоже имеют электропривод. Однако энергия для техники поступает от дизельного двигателя.
При этом самосвалы можно подключить к воздушным электролиниям рудника длиной около 4 километров. Они помогают вынести груз весом более 200 тонн из основной шахты по пандусам. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы выдвинуть пантографы (токосъёмники, служащие для токосъема с контактной сети), прикрепленные к лесам в передней части машины.

реклама

Такие электроприводы спецтехники имеют ряд преимуществ. Подобно электромобилю, эта технология улучшает ускорение и, следовательно, производительность строительных машин весом в несколько тонн. Это означает, что они могут преодолеть 10-процентный уклон пандусов со скоростью 23 км/ч, а без электропривода они могли бы ехать только со скоростью 11 км/ч.

Эта технология также экономит топливо, что положительно влияет на выбросы углекислого газа, если электричество поступает из возобновляемых источников. Замбия особенно привлекательна для электрификации горнодобывающей промышленности, поскольку 92% энергетических потребностей страны удовлетворяются за счет экологически чистой энергии.

Благодаря полностью электрическому самосвалу маршруты без воздушных линий обеспечиваются не дизельной энергией, а аккумуляторной батареей. Поскольку батарею можно заряжать через воздушные электролинии, ее емкость не обязательно должна быть такой большой, как, например, у электрического грузовика, предназначенного для поездок по пересеченной местности. Кроме того, энергия торможения также должна передаваться обратно в аккумулятор при движении под уклон.
Дизель-электрический транспорт питается от электросети. Фото: Hitashi 
В Европе нет строительных машин, получающих энергию от воздушных линий электропередачи. Как нет и крупных рудников, благодаря которым могли бы окупиться такие тяжеловесы.

Небольшие экскаваторы и колесные погрузчики уже работают на электричестве. Например, есть у Volvo такой электрический мини-экскаватор. Емкость аккумулятора составляет 32 кВтч, что вдвое меньше, чем у Tesla Model 3.

Электрический колесный погрузчик Volvo L120H также работает по аналогичной системе. Аккумуляторная батарея емкостью 240 кВтч расположена в задней части машины и одновременно служит противовесом для большого ковша.


Volvo L120H утверждает, что может работать 5 часов на одном заряде аккумулятора. При стандартном использовании аккумулятора должно хватить на рабочий день. Строительную технику можно снова зарядить с помощью устройств быстрой зарядки, например, во время обеденного перерыва.

#технологии #техника #электромобиль #транспорт #спецтехника #самосвал #hitashi #строительная техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
20
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
+
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
8
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
6
Япония планирует построить 500-километровый конвейер, призванный решить логистический кризис
+
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
+
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
1
Компания OnePlus работает над новым смартфоном с аккумулятором ёмкостью 6500 мАч
+
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
3
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
4
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Google признала серьезную проблему в системе безопасности Samsung Galaxy
2
Новые складные аппараты Samsung получат уровень защиты IP48
1
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
+
Дополнение для GTA V о Треворе было отменено из-за экономических причин
+

Популярные статьи

"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
48
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
4
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
6
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
7
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+

Сейчас обсуждают

VAKT
22:10
матплата от брендовой рабочей станции или сама рабочая станция , да, на серверном чипсете, и никаких проблем со штатной эксплуатацией, даже сон будет. А на перешитых сна не будет.
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Иван Горыныч
22:04
Нам бы да их проблемы.
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
Виктор Макеев
22:03
Тут зависит от того с каким чипсетом базируется материнская плата, если на серверном, то проблем не будет, если на десктопном, жди беды. Во всяком случае исходя из моего опыта сборок на таких конфига...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Яков Рудев
22:00
Прикольно. Сделать вывод чисто по фотке что данный самолет конкурент f35 это сильно. Тут британских ученых переплюнули. Зачем сравнивать ТТХ, оружие носимое обоими машинами, сравнивать тактику использ...
Новый китайский истребитель-невидимка J-31B считается конкурентом F35 и готов к действию
Легенда
21:59
ого у тя пука рванула
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Дмитрий Байков
21:58
я тебе по-русски написал: почитай, что такое стиллеры и их эвристику. как вижу, читать ты не захотел. что ж, расскажу тогда сам: стиллер попадает на твой ПК, собирает с него всю необходимую информаци...
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
Легенда
21:57
парни это заказу
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Иван Горыныч
21:55
Вам бы да по моргам Крыма от Джанкоя до Армянска, урожайно.
Подвиг российских летчиков: Су-34 прорвался сквозь огонь Patriot и NASAMS и сбросил бомбы на цель
Иван Горыныч
21:53
А как красиво всё начиналось...
Российская армия освободила населённый пункт Сокол в Донецкой Народной Республике
VAKT
21:52
Да-да, Дунька Кулакова.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем