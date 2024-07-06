От мини-экскаваторов до огромных строительных машин — вся спецтехники теперь становится электрической. Дизель-электрические транспортные средства набирают популярность.

Самосвал EH4000 японского производителя Hitachi благодаря своим габаритам считается самым крупным в своем роде. Его ширина составляет более 9 метров (как 4 внедорожников), длина - 14 метров, а масса без нагрузки - более 160 тонн.

Работающий на аккумуляторах самосвал от Hitachi. Фото: Hitashi

Строительная машина с недавних пор также стала полностью электрической. По данным компании, «первый в мире сверхбольшой самосвал, полностью работающий от аккумулятора», работает на восьмом по величине в мире медном руднике в Замбии.

Электросамосвал завершает испытательную эксплуатацию на этом объекте. Рядом с ним проходят испытания несколько дизель-электрических самосвалов одной модели, которые тоже имеют электропривод. Однако энергия для техники поступает от дизельного двигателя.

При этом самосвалы можно подключить к воздушным электролиниям рудника длиной около 4 километров. Они помогают вынести груз весом более 200 тонн из основной шахты по пандусам. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы выдвинуть пантографы (токосъёмники, служащие для токосъема с контактной сети), прикрепленные к лесам в передней части машины.

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Такие электроприводы спецтехники имеют ряд преимуществ. Подобно электромобилю, эта технология улучшает ускорение и, следовательно, производительность строительных машин весом в несколько тонн. Это означает, что они могут преодолеть 10-процентный уклон пандусов со скоростью 23 км/ч, а без электропривода они могли бы ехать только со скоростью 11 км/ч.

Эта технология также экономит топливо, что положительно влияет на выбросы углекислого газа, если электричество поступает из возобновляемых источников. Замбия особенно привлекательна для электрификации горнодобывающей промышленности, поскольку 92% энергетических потребностей страны удовлетворяются за счет экологически чистой энергии.

Благодаря полностью электрическому самосвалу маршруты без воздушных линий обеспечиваются не дизельной энергией, а аккумуляторной батареей. Поскольку батарею можно заряжать через воздушные электролинии, ее емкость не обязательно должна быть такой большой, как, например, у электрического грузовика, предназначенного для поездок по пересеченной местности. Кроме того, энергия торможения также должна передаваться обратно в аккумулятор при движении под уклон.

Дизель-электрический транспорт питается от электросети. Фото: Hitashi

В Европе нет строительных машин, получающих энергию от воздушных линий электропередачи. Как нет и крупных рудников, благодаря которым могли бы окупиться такие тяжеловесы.

Небольшие экскаваторы и колесные погрузчики уже работают на электричестве. Например, есть у Volvo такой электрический мини-экскаватор. Емкость аккумулятора составляет 32 кВтч, что вдвое меньше, чем у Tesla Model 3.

Электрический колесный погрузчик Volvo L120H также работает по аналогичной системе. Аккумуляторная батарея емкостью 240 кВтч расположена в задней части машины и одновременно служит противовесом для большого ковша.





Volvo L120H утверждает, что может работать 5 часов на одном заряде аккумулятора. При стандартном использовании аккумулятора должно хватить на рабочий день. Строительную технику можно снова зарядить с помощью устройств быстрой зарядки, например, во время обеденного перерыва.