Стало известно, почему усиливается сильная турбулентность на рейсах: ранее рейс из Испании в Уругвай был изменен, и ему пришлось совершить вынужденную посадку в Бразилии.

Из-за сильной турбулентности самолет Air Europa был вынужден совершить посадку в Бразилии. Во время рейса из Испании в Уругвай легкие ранения получили 30 человек. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner был сильно поврежден.

Фото: REUTERS







«Самолет разгерметизировался и сильно повредился. Любой, кто не был пристегнут ремнем безопасности, подлетел в воздух, ударился о потолок и получил травмы», — описал инцидент один из пассажиров, сообщает CNN.

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Сильная турбулентность повредила салон самолета Air Europa

Рейс Air Europa в Уругвай перенаправили в Бразилию из-за сильной турбулентности



Согласно сообщениям очевидцев, несколько человек получили переломы и травмы рук, ног, а также ссадины.



«Мы думали, что умрем, но, к счастью, этого не произошло», — сказал другой пассажир.

В заявлении Air Europa на платформе X говорится, что рейс UX045 после отклонения от маршрута приземлился в аэропорту Натал в Бразилии нормально. Пострадавшим оказали помощь на месте. Новый самолет забрал пассажиров и доставил их в аэропорт назначения в Монтевидо (Уругвай). Как сообщает Reuters, 30 пассажиров были доставлены в госпиталь с травмами, в том числе ссадинами.



Только в мае на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности пострадали 28 человек. Из них 7 человек находились в смертельной опасности. 73-летний мужчина скончался от сердечного приступа во время полета. По данным Reuters, самолет спикировал с высоты 54 метра за 4,6 секунды.







В среднем каждый год самолеты сталкиваются с 5500 явлениями сильной турбулентности. Это число увеличивается, поскольку оно связано с изменением климата. В частности, вероятно усиление турбулентности вблизи струйных течений. Под струйным течением, согласно Википедии, понимают сильный воздушный поток с горизонтальной осью в верхней тропосфере или нижней стратосфере, характеризующийся большими вертикальными и боковыми сдвигами ветра.

Поскольку температура тропосферы повышается, а стратосфера над ней охлаждается, сдвиг ветра там увеличивается. Эти внезапные изменения направления или скорости ветра вызывают турбулентность.

Только в США турбулентность обходится авиационной отрасли в $150–500 млн в год, например, из-за работ по техническому обслуживанию или лечения травм. Турбулентности настолько опасны, потому что их обычно невозможно обнаружить на ранней стадии с помощью современных технологий. Ведутся работы по совершенствованию этих систем.

Другой мерой могли бы стать облеты таких опасных зон, что, однако, потребует более длительного времени полета и, следовательно, более высокого потребления топлива, а это, в свою очередь, еще больше ускорит изменение климата.



