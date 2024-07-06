Из-за сильной турбулентности самолет Air Europa был вынужден совершить посадку в Бразилии. Во время рейса из Испании в Уругвай легкие ранения получили 30 человек. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner был сильно поврежден.
«Самолет разгерметизировался и сильно повредился. Любой, кто не был пристегнут ремнем безопасности, подлетел в воздух, ударился о потолок и получил травмы», — описал инцидент один из пассажиров, сообщает CNN.
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Согласно сообщениям очевидцев, несколько человек получили переломы и травмы рук, ног, а также ссадины.
«Мы думали, что умрем, но, к счастью, этого не произошло», — сказал другой пассажир.
В заявлении Air Europa на платформе X говорится, что рейс UX045 после отклонения от маршрута приземлился в аэропорту Натал в Бразилии нормально. Пострадавшим оказали помощь на месте. Новый самолет забрал пассажиров и доставил их в аэропорт назначения в Монтевидо (Уругвай). Как сообщает Reuters, 30 пассажиров были доставлены в госпиталь с травмами, в том числе ссадинами.
Только в мае на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности пострадали 28 человек. Из них 7 человек находились в смертельной опасности. 73-летний мужчина скончался от сердечного приступа во время полета. По данным Reuters, самолет спикировал с высоты 54 метра за 4,6 секунды.
В среднем каждый год самолеты сталкиваются с 5500 явлениями сильной турбулентности. Это число увеличивается, поскольку оно связано с изменением климата. В частности, вероятно усиление турбулентности вблизи струйных течений. Под струйным течением, согласно Википедии, понимают сильный воздушный поток с горизонтальной осью в верхней тропосфере или нижней стратосфере, характеризующийся большими вертикальными и боковыми сдвигами ветра.
Поскольку температура тропосферы повышается, а стратосфера над ней охлаждается, сдвиг ветра там увеличивается. Эти внезапные изменения направления или скорости ветра вызывают турбулентность.
Только в США турбулентность обходится авиационной отрасли в $150–500 млн в год, например, из-за работ по техническому обслуживанию или лечения травм. Турбулентности настолько опасны, потому что их обычно невозможно обнаружить на ранней стадии с помощью современных технологий. Ведутся работы по совершенствованию этих систем.Другой мерой могли бы стать облеты таких опасных зон, что, однако, потребует более длительного времени полета и, следовательно, более высокого потребления топлива, а это, в свою очередь, еще больше ускорит изменение климата.