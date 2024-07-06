Конвертоплан завершил испытания на авианосце Cavour: стало известно, в каких сценариях он может быть использован.

Итальянская оборонная компания Leonardo совместно с ВМС Италии впервые испытала на авианосце свой конвертоплан AW609. Летательный аппарат, рассматриваемый как альтернатива Bell Boeing V-22 Osprey, подлетел к ITS Cavour — флагману Италии — в 20 морских милях от итальянского побережья и выполнил вертикальную посадку и взлет. Об этом стало известно в начале этой недели.

Конвертоплан Leonardo AW609 зависает над авианосцем ITS Cavour. Фото: Leonardo

Как сообщает Leonardo в пресс-релизе, практическим испытаниям предшествовали многочисленные виртуальные испытания с использованием авиасимулятора и цифрового двойника летательного аппарата. AW609 годами разрабатывался Leonardo совместно с ВМС Италии и Финансовой гвардией (влиятельным таможенным органом Италии).

Конвертопланы могут взлетать и приземляться вертикально благодаря большим вращающимся винтам. Во время полета несущие винты наклонены вперед, что в сочетании с крыльями позволяет достигать более высоких скоростей. Эта технология сочетает в себе преимущества вертолетов и самолетов. Несмотря на свои качества, конвертопланы всегда были нишевыми представителями военной техники.

Leonardo AW609 может летать с максимальной скоростью 500 км/ч на расстояние до 1300 километров. Фото: Leonardo

Самый известный представитель этого типа, V-22 Osprey, в последнее время приобрел дурную славу. После нескольких аварий со смертельным исходом — последний раз в ноябре 2023 года в Японии — эксплуатация всего парка Osprey была остановлена. Сейчас это ограничение на полеты отменено, но миссии с техникой значительно сократились. Помимо США, только Япония владеет конвертопланами Osprey.

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Leonardo AW609 меньше Osprey. Как сообщает The War Zone, кроме двух пилотов, могут летать максимум 9 пассажиров. Однако в новой машине итальянцев есть герметичная кабина, которой нет у Osprey. Это решение позволяет AW609 летать выше и избегать штормов.

Поскольку AW609 не требует взлетно-посадочной полосы, считается, что он имеет большой потенциал для перевозки персонала и грузов. Машина с поворотным винтом также может использоваться для спасательных операций. В отличие от Osprey, для итальянской техники планируется и гражданское применение.